Ambasadorul Marii Britanii, despre donarea sistemului Patriot Ucrainei. „O decizie foarte importantă, sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut România”

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a declarat, joi, că apreciază faptul că România a decis să doneze Ucrainei un sistem Patriot, ceea ce, potrivit lui, „demonstrează că România este un aliat foarte important şi puternic pentru NATO, pentru Regatul Unit”.

„Sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut România”

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a făcut o serie de declarații, joi, după ce, în urma ședinței , s-a decis ca România să doneze un sistem de apărare antirachetă și antiaeriană Patriot pentru Ucraina. Potrivit lui Giles Portman, această decizie demonstrează că „România este un aliat foarte important şi puternic pentru NATO, pentru Regatul Unit”.

„Cred că această decizie este foarte importantă şi sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut România. Acest lucru demonstrează că România este un aliat foarte important şi puternic pentru NATO, pentru Regatul Unit”, a declarat ambasadorul Giles Portman, cu ocazia evenimentului „King’s Birthday Party”, organizat de Ambasada Marii Britanii.

Relații bilaterale excelente

Ambasadorul Giles Portman s-a referit și la relațiile bilaterale dintre România și Marea Britanie, care au traversat „un an excelent”, în domenii ca apărarea, lupta împotriva criminalității organizate sau a comerțului.

„Cred că am avut un an excelent în ceea ce priveşte relaţiile noastre bilaterale, de exemplu în domeniul comerţului, în domeniul apărării sau în ceea ce priveşte lupta împotriva crimei organizate. De asemenea, am avut ocazia să vizitez această ţară frumoasă, aşa că avem multe de sărbătorit”, a spus ambasadorul britanic.

Regele Charles „iubește România”

Totodată, șeful diplomației britanice la București a dat asigurări că „iubește România” și că, anul viitor, s-ar putea să se întoarcă iar în țara noastră. „Anul acesta familia regală a avut nişte probleme de sănătate. Este clar că iubeşte România şi îi place să viziteze această ţară. Sper ca anul viitor să se întoarcă în România”, a mai spus Giles Portman.