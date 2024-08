Ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, interviu eveniment despre JO de la Paris: “Este un efort colosal! Cel mai blocat oraş din lume”. Trăieşte la maximum competiţia: “Am mari emoţii!”. Exclusiv

Echipa olimpică a României se simte ca acasă la Paris, mai ales că, pe perioada Jocurilor Olimpice, Ambasada României din capitala Franţei poartă numele de Casa României, .

Ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, interviu eveniment despre JO de la Paris

Curtea interioară a palatului este redecorată în tematică olimpică, marii campioni ai României fiind afişaţi în diverse fotografii sau statuete. Pe perioada Jocurilor Olimpice, la ambasadă sunt , medaliaţii olimpici având parte de o primire festivă în Casa România aşa cum s-a întâmplat până acum cu David Popovici, Mihai Enache şi Andrei Cornea sau echipajul de 8+1 feminin al României.

ADVERTISEMENT

Ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, a acordat la sediul ambasadei din Paris, un amplu eveniment reporterilor FANATIK prezenţi la Jocurile Olimpice. Doamna ambasador a vorbit despre organizarea Jocurilor Olimpice, despre ospitalitatea din Casa României, vizita preşedintelui Iohannis, dar şi momentele controversate de la festivitatea de deschidere.

“Un efort colosal pentru autorităţile centrale şi locale”

Ce înseamnă pentru Paris organizarea Jocurilor Olimpice?

– Este un efort colosal pentru autoritățile centrale și locale. Mi s-a părut extraordinar că au decis să folosească modelul Atenei, în sensul că nu se desfășoară competițiile într-un stadion, ci în tot orașul. Avem aceste imagini superbe cu clădirile de patrimoniu ale Franței și cu campionii olimpici. A fost un efort imens, au fost cheltuieli imense.

ADVERTISEMENT

Practic tot orașul e parte a acestor Jocurile Olimpice. Ar fi fost mult mai comod să fie totul într-un stadion. Mie mi se pare extraordinar ce au făcut. Evident că sunt oameni care se plâng, parizieni, că a fost cel mai blocat oraș din lume. De altfel a și stat în topuri câteva luni de zile. Sunt și câteva restricții. Suntem alertă maximă. Toată lumea a fost extrem de stresată. Ar fi putut să se întâmple accidente, atentate. Nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. Sunt limitări, care sunt ușor neplăcute, foarte multe controale, dar până acum nu am auzit despre incidente.

“E probabil cea mai frumoasă și de valoare ambasadă a României”

Cum v-a venit ideea să faceți aici Casa României și pentru sportivi?

– Există un parteneriat de mai mulți ani între Ministerul Afacerilor Externe și COSR. Sunt mulți ani de când se vorbește despre asta. A fost cazul la Londra, la Tokyo. Bineînțeles la Tokyo eram în alte condiții, condiții pandemice. Acum Jocurile Olimpice au fost organizate în toată splendoarea.

ADVERTISEMENT

Se știe despre faptul că Ambasada României la Paris va fi casa ospitalității cunoscută drept Casa României la Paris de ceva vreme, de ani de zile. Eu am ajuns la Paris în septembrie anul trecut. A fost proiectul prioritar. Această clădire extraordinară, patrimoniu francez, propietate românească încă din 1939. Este de o valoare inestimabilă. E probabil cea mai frumoasă și de valoare ambasadă a României.

O respectăm. O adorăm. Și acum suntem de ceva vreme într-un proces de restaurare. Acum am terminat primele faze pentru a pune la dispoziția COSR casa ospitalității, Casa României. Fiind Jocurile de vară, grădinile sunt renovate complet. Am redescoperit acest ansamblu statuar extraordinar.

ADVERTISEMENT

Contesa Martine de Behague era una dintre cele mai mari colecționare de artă din Paris. Se spune că ea a dat muzeului Lovure rama pentru Monalisa. Avem piese redescoperite, coloane antice, sarcofag, care ar putea fin din perioada renascentistă. Totul arată impecabil pentru sportivii români, pentru echipe, pentru români casa e deschisă.

“Trăiesc cu foarte mari emoții competiţia. Am fost la aproape toate finalele”

Ați redecorat-o în spiritul olimpic…

– Împreuna cu COSR, tot ce am lucrat aici lucrările de restaurare sunt sub îndrumarea unui arhitect de patrimoniu. Nu s-ar fi putut face altfel, franco-român, arhitecul Minciulescu și sub îndrumarea Direcției Regionale de Afaceri Culturare, care se ocupă de patrimoniu. Sunt extrem de stricți în ceea ce privește renovarea de patrimoniu la Paris.

Trăiți cu emoții competițiile?

– Foarte mari emoții. Am fost la aproape toate finalele. Dimineață a fost o cursă extraordinară. A fost un rollercoaster tot ce am trăit la canotaj, de asemenea la finalele lui David Popovici, sportivul nostru de aur. Avem aceste povești extraordinare la canotaj. Avem cel mai numeros lot la canotaj, avem o familie port drapel. Vor mai urma medalii de aur cu siguranță. Este extraordinar. Iar noi suntem alături de întregul lot olimpic românesc, a fost un comitet interministerial la nivelul Guvernului, care a pregătit programul României şi prezenţa românească în contextul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris.

Vorbeam despre faptul că am debutat acest sezon olimpic românesc cu concertul Operei Naţionale Bucureşti la Versailles. Am avut apoi deschiderea grandioasă tot cu Opera Română în prezenţa preşedintelui României. Avem expoziţii extraordinare care vorbesc despre 100 de ani de olimpism, un proiect premiat de CIO.

Avem pe garduri în patrimoniu o expoziţie inclusă în Olimpiada culturală a Parisului. Deschidem expoziţia cu Nadia Comăneci, avem gusturi româneşti pentru că vedeţi, avem acest arsenal al ceea ce se numeşte “soft diplomacy”, care este foarte important. Avem inclusiv diplomaţie gastronomică. Am lansat un stand de produse de excelenţă româneşti.

“Ceremonia a fost tipică Franţei. A transmis mesaje politice, a fost provocatoare”

Cum vi s-a părut festivitatea de deschidere? Am fost reprezentaţi de şeful Orchestrei Naţionale şi Nadia Comăneci, dar au fost şi momente controversate intens dezbătute în spaţiul public.

– Primul lucru pe care l-aş spune este că a fost o foarte bună prezenţă românească. Eu nu-mi aduc aminte de o altă deschidere a Jocurilor Olimpice în care să fie atâta prezenţă românească. A fost evident, gimnasta noastră de 10 perfect, Nadia Comăneci, dar a fost şi Cristian Măcelaru, şeful Orchestrei Naţionale a Franţei.

Au fost şi români pe care nu i-am pus în valoare. Aceşti români din diaspora care sunt campioni aici şi au legătură cu Jocurile Olimpice. Sunt cei care au restaurat basoreliefurile de la Arcurile lui Napoleon din Grădinile Tuileries. Ceremonia a fost tipică Franţei. A transmis mesaje politice, a fost provocatoare, a fost o ceremonie pe care probabil că jumătate au contestat-o. În mod clar s-a scris şi se va scrie foarte mult despre această ceremonie de deschidere. Un efort colosal.

Despre vizita lui Klaus Iohannis: “O prezenţă extraordinară!”

Ar fi fost şi mai grandios spectacolul dacă nu ar fi plouat torenţial?

– Da sau nu. Ploaia aduce abundenţă. Şi eu am stat în ploaie. Probabil se pot controla destul de multe lucruri, dar nu şi condiţia meteo. Am văzut oameni extrem de fericiţi. Este o energie, un spirit şi cred că până la urmă este vorba despre excelenţă, despre performanţă, evident. Sunt lucruri care ne plac, sunt lucruri care nu ne plac. Este loc pentru toată lumea şi toate opiniile sub soare. Iar cred că ceea ce este important este să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă aici pentru că sunt cei mai buni sportivi din lume.

Cum l-aţi convins pe domnul preşedinte Klaus Iohannis să participe la acest eveniment sportiv? Nu este o prezenţă obişnuită pe arenele sportive…

– Este decizia preşedintelui. A primit echipa olimpică la Palatul Cotroceni, a fost de la început un moment decis împreună cu Administraţia Prezidenţială. A fost o prezenţă extroardinară.

Cum simţiţi emoţia asta a Jocurilor Olimpice din care sunteţi şi dumneavoastră parte?

– Fac parte din Team Romania, ca de altfel toată echipa Ambasadei a Consulatului General şi al Institutului Cultural român. Este un efort imens al MAI. Este emoţie extraordinară, sunt eforturi imense, dar merită.

4.380.000.000 de euro a fost bugetul pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Paris

2023 este anul în care Ioana Bivolaru a devenit ambasadorul României în Franţa