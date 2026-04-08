Ambasadorul Turciei participă la slujba de pomenire a lui Mircea Lucescu! Mobilizare generală: toţi turcii din România, la Arena Naţională

Sicriul lui Mircea Lucescu va fi depus miercuri la Arena Naţională. La slujba de pomenire va participa şi ambasadorul Turciei în România şi sunt chemaţi turci din toate zonele ţării.
Marian Popovici
08.04.2026 | 15:54
Mircea Lucescu, la ultima conferinţă de presă din calitate de selecţioner. Sursa: sportpictures.eu
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani. Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus miercuri, de la ora 16:30 la Arena Naţională, acolo unde toţi doritorii vor putea să îşi aducă un ultim omagiu.

Miercuri, de la ora 17:00 la ora 21:00, va avea loc o slujbă de pomenire a lui Mircea Lucescu la Arena Naţională, iar la acest eveniment şi-a anunţat prezenţa şi Ambasadorul Turciei în România, Özgür Kıvanç Altan. Există o mobilizare generală în rândul populaţiei turce în România, pentru a participa cât mai multă lume:

„Din cauza trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu, o slujbă de pomenire va avea loc astăzi (8 aprilie) între orele 17:00 și 21:00 la Arena Națională. Stimatul nostru ambasador va participa și el la slujba de pomenire, iar reprezentanții instituțiilor, organizațiilor și ONG-urilor noastre care doresc să participe sunt, de asemenea, bineveniți.

Cetățenii care doresc să participe sunt rugați să se adune la ora 17:00 la intrarea în Mega Mall, pe partea Arenei Naționale, pentru a putea merge împreună ca o procesiune turcească. Din Mega Mall, vom merge împreună spre Arena Națională pentru a aduce omagii rămășițelor răposatului Lucescu”, este anunţul comunităţii turce din România.

Programul pentru funeraliile lui Mircea Lucescu

Federaţia Română de Fotbal a anunţat programul pentru funeraliile lui Mircea Lucescu. Cei care vor să îşi ia un ultim „rămas bun” de la legendarul antrenor, vor avea posibilitatea asta să o facă miercuri (17:00 – 21:00) şi joi (10:00 – 20:00). Slujba de înmormântare şi înhumarea vor avea loc vineri, în cadru restrâns.

Miercuri: Omagiu la Arena Națională (17:00 – 21:00)

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională.

Ora 17:00: Accesul publicului larg va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea fluxului de vizitatori.

Ora 18:00: Va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi: Pelerinaj public la Arena Națională (10:00 – 20:00)

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00. Toți cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Națională.

Vineri: Slujba de înmormântare și înhumarea

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații. Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcașul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați. Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor. Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
