Ambasadorul Turciei participă la slujba de pomenire a lui Mircea Lucescu! Mobilizare generală: toţi turcii din România, la Arena Naţională

. Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus miercuri, de la ora 16:30 la Arena Naţională, acolo unde toţi doritorii vor putea să îşi aducă un ultim omagiu.

Ambasadorul Turciei în România, la slujba de pomenire a lui Mircea Lucescu! Mobilizare generală pentru Arena Naţională

Miercuri, de la ora 17:00 la ora 21:00, va avea loc o slujbă de pomenire a lui Mircea Lucescu la Arena Naţională, iar la acest eveniment şi-a anunţat prezenţa şi Ambasadorul Turciei în România, Özgür Kıvanç Altan. Există o mobilizare generală în rândul populaţiei turce în România, pentru a participa cât mai multă lume:

„Din cauza trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu, o slujbă de pomenire va avea loc astăzi (8 aprilie) între orele 17:00 și 21:00 la Arena Națională. Stimatul nostru ambasador va participa și el la slujba de pomenire, iar reprezentanții instituțiilor, organizațiilor și ONG-urilor noastre care doresc să participe sunt, de asemenea, bineveniți.

Cetățenii care doresc să participe sunt rugați să se adune la ora 17:00 la intrarea în Mega Mall, pe partea Arenei Naționale, pentru a putea merge împreună ca o procesiune turcească. Din Mega Mall, vom merge împreună spre Arena Națională pentru a aduce omagii rămășițelor răposatului Lucescu”, este anunţul comunităţii turce din România.

Programul pentru funeraliile lui Mircea Lucescu

Federaţia Română de Fotbal a anunţat . Cei care vor să îşi ia un ultim „rămas bun” de la legendarul antrenor, vor avea posibilitatea asta să o facă miercuri (17:00 – 21:00) şi joi (10:00 – 20:00). Slujba de înmormântare şi înhumarea vor avea loc vineri, în cadru restrâns.

Miercuri: Omagiu la Arena Națională (17:00 – 21:00)

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională.

Ora 17:00: Accesul publicului larg va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea fluxului de vizitatori.

Ora 18:00: Va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi: Pelerinaj public la Arena Națională (10:00 – 20:00)

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00. Toți cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Națională.

Vineri: Slujba de înmormântare și înhumarea

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații. Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcașul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați. Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor. Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.