Ambiții mari pentru antrenorul din SuperLiga: vrea la Porto și Dortmund! „Nu-mi voi încheia cariera fără o zi pe banca clubului pe care îl iubesc”

ADVERTISEMENT

Ricardo Sousa a recunoscut că are trei echipe în minte atunci când vine vorba despre viitorul carierei sale de antrenor. Portughezul traversează o perioadă foarte bună la Petrolul Ploiești, dar simte că nu și-a atins potențialul maxim.

Ricardo Sousa, cu gândul la Porto și Dortmund

Antrenorul portughez a oferit un amplu interviu în presa lusitană. Printre numeroasele subiecte atinse, Ricardo Sousa a dezvăluit și numele celor trei echipe care și-ar dori să le antreneze până la finalul carierei. Dacă două sunt ținte înalte, una dintre formații nu concepe să o rateze.

ADVERTISEMENT

În primul rând, ar vrea să pregătească clubul său de suflet, Beira-Mar, care în acest moment evoluează în liga a patra portugheză. „Am trei cluburi pe care mi-ar plăcea să le antrenez. În primul rând, Beira-Mar: nu-mi voi încheia cariera fără să pot sta într-o zi pe banca clubului pe care îl iubesc”, a declarat Ricardo Sousa .

Celelalte două formații sunt de nivel european, cu zeci de prezențe în Liga Campionilor, unde nu se ajunge prea ușor. „Un alt loc de muncă de vis este la FC Porto, pentru că este clubul în care m-am născut și am crescut în fotbal. Și este clubul pe care îl susțin, cu excepția momentelor când joacă împotriva lui Beira-Mar. Și apoi, datorită experienței mele din Germania, Borussia Dortmund. Este un club pe care îl admir foarte mult pentru baza sa imensă de fani și mi-ar plăcea să-i antrenez într-o zi”, a mai spus Sousa.

ADVERTISEMENT

Tatăl său, un fost internațional portughez

Tehnicianul Petrolului a vorbit și despre cel mai important sfat pe care l-a primit de la tatăl său și care i-a influențat cariera. , care a marcat pentru Porto în finala Cupei Campionilor Europeni din 1984, în înfrângerea contra lui Juventus Torino, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

„Mi-a spus să nu mă abat niciodată de la calea în care credeam. În primul rând, să fiu sincer cu mine însumi, să nu mă abat niciodată de la valorile care mi-au fost date, iar pentru tatăl meu acesta a fost întotdeauna cel mai important lucru, valorile mai presus de orice”, a completat Sousa.

ADVERTISEMENT

Îi admiră pe Mourinho, Simeone și Guardiola

De asemenea, Ricardo Sousa a vorbit și despre antrenorii pe care îi admiră și de la care a încercat mereu să fure meserie. „Mourinho, tactic unul dintre cei mai buni din lume, Diego Simeone de la Atlético de Madrid și Guardiola, pentru că în ceea ce privește fotbalul ofensiv cu greu va mai exista un alt antrenor ca el. Prefer să câștig cu 5-4 decât cu 1-0. Fotbalul trebuie să fie un spectacol, trebuie să oferim publicului ceea ce așteaptă de la noi, iar oamenii merg la fotbal ca să vadă jucătorii jucând și marcând. Într-un meci care se termină 0-0, un astfel de spectacol nu există”, a afirmat Sousa.