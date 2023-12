Ambulanța a intrat pe teren la Rapid – FC Voluntari. Probleme medicale pentru un fan al giuleștenilor

Partida din Giulești, care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga, a fost e în startul ei din cauza petardelor aruncate în teren de suporterii rapidiști de la peluză.

Un fan, luat cu ambulanța în timpul meciului Rapid – FC Voluntari

Meciul Rapid – FC Voluntari a fost oprit momente bune înspre finalul primei reprize din cauza unor probleme medicale pe care le-a avut în tribună un fan al ”vișiniilor” și a fost nevoie de intervenția ambulanței.

Se intrase în prelungirile primei reprize, când unui suporter al Rapidului i s-a făcut rău în tribună și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost stabilizat chiar în stadion, timp în care una dintre ambulanțele prezente la stadion a intrat pe teren.

Din fericire, spectatorul a putut să coboare la mașina medicală pe picioarele sale, chiar dacă era monitorizat atent de oamenii de specialitate. Acesta a fost urcat apoi în ambulanță și transportat la spital pentru a i se face un control amănunțit.

Ruptură între jucătorii și suporterii Rapidului

Rapid după ce nu a reușit să își continue parcursul în Cupa României Betano. Trupa lui Cristiano Bergodi a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj și a ratat șansa de trece de faza grupelor.

Imediat după ultimul fluier din Giulești, suporterii au început să-i huiduie și să-i înjure pe jucători în timp ce aceștia au ales să plece direct la vestiare. A fost momentul care a umplut paharul.

Din tribune a început să se scandeze ”Rușine să vă fie!” și ”Peluza noastră nu tolerează mercenarii!”, cu trimitere la jucătorii lui Cristiano Bergodi, care sunt văzuți principalii vinovați pentru ratarea calificării.

Acționarul Victor Angelescu s-a arătat indignat la FANATIK SUPERLIGA de , însă pe de altă parte i-a înțeles pentru că este al doilea sezon consecutiv în care Rapidul nu trece de faza grupelor.

”Nu sunt ok cu nimic când se înjură pe cineva. Din punct de vedere al reacției, mă refer la mesaj, normal că nu e ok, dar să fim serioși, a fost o dezamăgire foarte mare. Și este al doilea an în care ieșim din grupe. Trebuie să îi înțelegem, nu are cum să fie pe placul lor mai ales că am anunțat că este un obiectiv. Sunt de acord cu supărarea lor”, a declarat Victor Angelescu.