”Ambuscada” lui Sorin Grindeanu se vede în sondaje. Cum explică specialiștii creșterea PSD și căderea AUR: „Nicușor Dan ne-a vândut, exact ca Iohannis”

ADVERTISEMENT

De ce PSD câștigă teren în sondaje în timp ce AUR se prăbușește? Specialiștii politologi explică pas cu pas strategia lui Sorin Grindeanu, deciziile care l-au avantajat și gesturile lui Nicușor Dan, comparate cu tactica lui Klaus Iohannis. Este acesta începutul unei noi redistribuiri a puterii în politica românească?

Își pierde AUR din avântul electoral?

Un nou sondaj realizat de INSCOP aduce date care schimbă perspectiva asupra scenei politice din România. Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR scade sub pragul de 40% în intențiile de vot. Chiar și în aceste condiții, partidul condus de George Simion rămâne detașat în fruntea clasamentului, cu un scor dublu față de Partidul Social Democrat, care se află pe o ușoară tendință de creștere.

ADVERTISEMENT

Conform datelor prezentate, partidele aflate la guvernare cumulează aproximativ 51% din opțiunile electorale, în timp ce formațiunile din opoziția parlamentară se situează la un nivel de circa 43%. Rezultatele arată o reașezare a raportului de forțe politice, într-un context post-electoral încă marcat de volatilitate.

A obosit electoratul de discursul anti-sistem al lui Simion?

Pornind de la datele noului sondaj , analistul politic Cătălin Avramescu a explicat pentru FANATIK cauzele posibile ale acestei evoluții. Potrivit acestuia, partidul condus de George Simion începe să resimtă efectele oboselii electoratului față de strategia de opoziție totală promovată în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Avramescu susține că această abordare, care a adus inițial succesul formațiunii și a propulsat-o rapid în topul preferințelor electorale, își arată acum limitele, într-un context politic în care publicul așteaptă soluții și implicare constructivă, nu doar critică permanentă la adresa sistemului.

ADVERTISEMENT

Și-a atins AUR limitele strategiei de opoziție totală?

„AUR nu decontează negativ costurile guvernării. Nimeni nu spune ce guvernare proastă are AUR, că nu sunt la guvernare. Cu ei se întâmplă altceva. Noi vedem, de fapt, limitele strategiei de refuznik absolut. Refuznikul, din rusă, e cel care nu vrea să colaboreze, să coabiteze, face tot timpul opinie separată. Ăsta a fost George Simion, toți de la AUR.

De ce? Pentru că strategia asta i-a dus de la 10% la 30%, poate chiar mai mult, dar se vede că lumea a început să se sature și că strategia asta are limitele ei. Nu poți să întorci mereu spatele sistemului politic și să spui că tu ești Fecioara Maria, crinul din zăpadă, că nu ai nicio responsabilitate. Trebuie să pui umărul cu ceva constructiv, ei nu fac nimic constructiv. Până acum le-a mers”, a declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru George Simion după stagnarea partidului în sondaje

Avramescu consideră că, deși r , partidul se confruntă cu o stagnare vizibilă în sondaje. El subliniază că formațiunea se află de câteva luni într-un „platou” electoral, iar direcția viitoare depinde în mare măsură de performanțele actualei guvernări.

„Scăderea nu e așa de mare, dar se vede că e un platou. Cifrele sunt în jur de 37-41, zona asta. Cam din mai sunt tot în zona asta. Ei au ajuns într-un platou. E greu de spus unde va ajunge sociologic treaba aceasta, căci depinde și de performanța sau contra-performanța guvernării. Se poate duce în sus sau în jos, eu cred că se va duce în jos. Strategia lor și-a atins limitele.

Simion acum e într-un exercițiu de damage-control, cum ar zice englezul, cu privire la propria persoană. Viitorul lui politic e incert și tot ce face, face pe persoană fizică. El nu are nevoie de AUR, el tot ce vrea trage pe persoană fizică”, a mai menționat fostul ambasador și consilier prezidențial.

Ascensiunea PSD în sondaje

Datele recente ale sondajului arată că PSD înregistrează o creștere constantă în ultimele luni, fiind cotat acum cu 19,5% înainte de Congresul pentru alegerea noului președinte al partidului. Această evoluție marchează o urcare față de cercetările anterioare: 13,7% în iunie, 17,9% în septembrie și 17,6% în octombrie 2025.

Fostul candidat de la alegerile prezidențiale clarifică, pentru FANATIK, mecanismul din spatele acestei ascensiuni, subliniind modul în care PSD a reușit să-și crească popularitatea în acest context politic.

„Știrea cea mare e aici: PSD părea terminat în luna mai, era praf și pulbere. De ce a crescut cu 6 puncte procentuale? Acolo s-a întâmplat ce am prevăzut în luna mai, când au început consultările pentru coaliție. Am spus următorul lucru: PSD are un plan simplu, este transparent. Acela de a arunca toate costurile guvernării, ale măsurilor de salvare a bugetului în spinarea electoratelor PNL și USR.

De la început au zis: nu vrem aia, nu vrem aia… Bolojan și Nicușor Dan au căzut în această… nici măcar nu e capcană. Aici a fost o ambuscadă, a fost la vedere. Au zis: poftiți pe aici și li s-a dat în cap. E o mișcare de foarfecă, PSD s-a dus în sus, iar ceilalți s-au dus în jos. E exact situația creată de transferul reușit al costurilor reformei. Câte măsuri s-au luat, în loc să spui că Ciolacu e vinovat, să îl dai pe mâna procuraturii, tu discuți cu PSD”, a precizat Cătălin Avramescu, pentru FANATIK.

Strategia lui Nicușor Dan ar putea pune USR și PNL pe pierdere

Mai departe, Avramescu îl critică direct pe liderul USR, Nicușor Dan, pentru strategia sa politică, pe care o consideră păguboasă atât pentru partid, cât și pentru întreaga guvernare.

„Nicușor Dan ne-a vândut, exact ca Iohannis, iluzia stabilității. Cifrele din sondaje reprezintă prețul politic pe care îl plătesc USR și PNL pentru iluzia stabilității. Ceea ce fac Nicușor Dan și Bolojan este contra-productiv și este și mai grav, de fapt. Nici măcar nu mai poți să păcălești lumea cu asta, că e exact politica Iohannis.

Au zis că sunt condamnați să guverneze împreună, că este extremismul de cealaltă parte și atunci în numele respingerii extremismului să alegem stabilitatea și ne-am trezit cu Ciolacu și cu Ciucă. Asta a fost gogoașa care ni s-a vândut tot timpul, că nu există alternativă, că e prăpastie, abisul metafizic. Cu același argument a ieșit și Nicușor Dan”, a mai ținut să puncteze analistul politic.

A compromis Nicușor Dan eliminarea partidelor extremiste din București?

În finalul discuției, acesta atrage atenția asupra efectelor deciziilor politice din București, dezvăluind că anumite strategii ale liderilor USR, Nicușor Dan și Bolojan, au împiedicat curățarea scenei politice de partidele extremiste.

„Dacă ar fi alegeri în București, s-ar întâmpla un lucru teribil de bun. POT și SOS s-ar duce la coșul de gunoi și asta s-ar fi întâmplat și la alegerile parlamentare anticipate, presupunând că s-ar fi ajuns aici.

Ce e rău în asta? În loc să ai trei partide extremiste în Parlament, să ai doar unul. Dar Nicușor Dan și Bolojan au încălzit această marmeladă expirată a stabilității. Stabilitate cu cine? Cu groparii țării? Intram în opoziție în secunda unu, nici nu le deschideam poarta la Cotroceni”, încheie, pentru FANATIK, politologul Avramescu.