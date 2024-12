Partida dintre . , însă doctorul roș-albaștrilor nu este de aceeași părere cu jucătorul.

Amenda de 15.000 de euro a lui Ngezana la FCSB, subiect de dezbatere! „Se adresează la FIFA!”. Bănel Nicoliță, ipoteză incredibilă: „Se ascunde altceva în spatele deciziei!”

Situația petrecută la FCSB este una bizară, actele de indisciplină nefiind unele cu care roș-albaștrii se pot mândri. Situația amenzii lui Siyabonga Ngezana a fost dezbătută în platoul FANATIK SUPERLIGA.

Moderatorul Cristi Coste a anunțat că jucătorul va merge la FIFA în cazul în care amenda va fi aplicată, .

Atât Dănuț Lupu, cât și Bănel Nicoliță au afirmat că doctorul nu poate cunoaște în totalitate cum se simte jucătorul, iar clubul nu îl poate amenda din acest motiv, pentru că Siyabonga Ngezana susține în continuare că a resimțit dureri.

Cristi Coste: „Cum vi se pare că Gigi Becali, de fapt Meme Stoica vrea să-l amendeze pe Ngezana cu 15.000 de euro, pentru că n-a vrut să facă deplasarea la Constanța. El spune că a fost accidentat, iar doctorul spune că nu.”

Dănuț Lupu: „Eu spun și o repet, clubul nu poate să-l amendeze! Dacă jucătorul spune că-l doare, cel mai bun doctor al omului e el însuși.”

Cristi Coste: „Păi dacă doctorul a spus că nu îl doare? A făcut un RMN și a spus că nu are nimic. Durerea o simte doar jucătorul, nu o simte doctorul.”

Dănuț Lupu: „Eu dacă îți arăt și acum gleznele o să spui ‘mamă, ăsta nu poate să meargă!’. Dacă voiam să mă dau lovit, spuneam că am glezna umflată și nu aveau ce să facă.”

Bănel Nicoliță: „E clar că cel mai bun medic e jucătorul. Eu cred că în spatele acestei amenzi se ascunde altceva. Eu cred că a făcut ceva. Ți se pare ok că tu când ai ajuns la club, ai stat 3 luni fără să joci ca să te pregătești, iar când echipa are nevoie de tine, te-ai ajuns că ‘ești cel mai bun’ și că nu mai vrei să joci.”

Cristi Coste: „Cei de la FCSB l-au chemat la Constanța ca să fie cu lotul, nu ca să joace. Nici Ngezana, nici Bîrligea nu au fost în Germania, la Hoffenheim, unde unul era accidentat, iar celălalt suspendat. Echipa a mers direct la Constanța și le-au spus și lor să vină de la București, dar a venit doar Bîrligea.”

„Dacă echipa te cheamă, ești obligat să te duci”

Dănuț Lupu: „Atâta timp cât ești accidentat, dar echipa te cheamă să stai alături de ei, ești obligat să te duci.”

Bănel Nicoliță: „Când eram la Saint Etienne, veneau toți jucătorii accidentați cu echipa, se voia a se crea o familie. Până la urmă îți pasă și ție de băieții aceștia. Aubameyang mi-a lăsat o impresie foarte frumoasă. Era accidentat și aveam meci în deplasare, el putea să meargă oriunde, dar el a preferat să fie alături de echipă și să vină cu noi.”

Cristi Coste: „Amenda, așa cum a anunțat Meme Stoica, ar fi în jur de 15.000 de euro. Informația pe care am aflat-o noi, la FANATIK, este de ultimă oră. În cazul în care Ngezana ar fi amendat, jucătorul vrea să se adreseze la FIFA. Nu prea arată a atmosferă, vizavi de acest final de an, care era super ok la FCSB.”

Dănuț Lupu: „Dacă nu o să îl amendeze, cei din club nu vor putea avea pretenția ca restul jucătorilor să vină cu echipa atunci când sunt accidentați.”

Discuție în platoul FANATIK SUPERLIGA despre amenda primită de Ngezana