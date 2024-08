Amendă de viteză pentru șoferii din România care circulă cu 40 km/h în localitate! De ce sunt, de fapt, aceștia sancționați

Chiar dacă viteza legală cu care se circulă în localitate este de 50 km/h, sunt situații în care poliția rutieră poate da amenzi și celor care rulează cu o viteză mai mică, de 40 km/h.

Încet nu e mereu prea încet

Potrivit legii, în localitate se poate circula cu mașina cu o viteză de maxim 50 km/h. Sunt cazuri în care autoritățile locale au ridicat limita de viteză, cum este cel din localitatea Românești, în județul , unde șoferii pot circula cu o viteză maximă de 70 km/h, pe DN1.

În anumite cazuri însă, polițiștii pot aplica o amendă chiar dacă viteza cu care circulă o mașină înn localitate este de 40 km/h. Spre exemplu, în , în zona Fântânii Miorița, limita de viteză este de 40 km/h. Un alt caz este cel din apropierea școlilor, unde viteza maximă este limitată la 30 km/h.

Cu maximum aceeași viteză trebuie să circule șoferii pe aleile dintre blocuri și pe unele pasaje rutiere. În aceste cazuri, cel care conduce cu o viteză de 40 km/h se află în situația în care încalcă legea, chiar dacă se află într-o localitate, unde viteza maximă legală este de 50 km/h, el depășind cu 10 km/h limita maximă de viteză în zona respectivă.

De regulă, se aplică doar avertisment

De regulă, poliția rutieră nu aplică amenzi în asfel de cazuri, șoferi luând doar un avertisment. Nu este valabil însă în toate cazuri, cu siguranță dacă se constată și alte infracțiuni. Au existat situații, rare ce-i drept, când poliția rutieră a aplicat amenzi chiar în cazul în care limita de viteză a fost depășită cu mai puțin de 10 km/h, scrie .

Cei care depășesc cu cel puțin 10 km/h viteza maximă admisă primesc între 2 și 3 puncte de amendă, adică vor fi sancționați cu 290 respectiv 435 de lei. Amenda poate crește la până 725 de lei în cazurile în care limita maximă de viteză este de doar 15 km/h și ea este depășită de un șofer care circulă cu 40 km/h.

Limita de viteză de 15 km/h se aplică în unele cazuri cum ar fi zone unde au loc diverse lucrări sau zone aflate în apropierea unor grădinițe sau unități spitalicești. Astfel, cel care circulă cu 40 km/h se află în situația în care depășește cu 24 km/h viteza legală.

Viteza, sancțiunile și suspendarea permisului

Potrivit legii, cei care depășesc limitele de viteză legală se expun la amenzi dar și, în anumite cazuri, la suspendarea permisului de conducere. Sancțiunile aplicate variază între 2 și 29 de puncte de amendă, în condițiile în care punctul de amendă este de 145 de lei.

Pentru depășirea cu 10-20 km/h a limitei de viteză se aplică 2-3 puncte de amendă (290-435 lei) plus 2 puncte penalizare. Pentru depășirea cu 21- 30 km/h se aplică 4-5 puncte de amendă (580 lei – 725 lei) plus 3 puncte penalizare. Pentru depășirea cu 31- 40 km/h se aplică 6-8 puncte de amendă (870-1.160( plus 4 puncte penalizare. Pentru depășirea cu 41 – 50 km/h se aplică 9-20 puncte de amendă (1.305 – 2.900 lei) plus 6 puncte penalizare.

Pentru depășirea cu peste 50 km/h se aplică 9 – 20 de puncte de amendă (1.305 – 2.900 de lei) și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile. Pentru depășirea cu peste 70 km/h se aplică 9 – 20 de puncte de amendă (1.305 – 2.900 de lei) plus suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Noi prevederi pentru limite de viteză

Un proiect de lege trecut prin Senat prevede noi sancțiuni pentru cei care depășesc un nou prag al vitezei maxime admise. Astfel, „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile (…) depășirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv”, scrie în proiectul legislativ adoptat de Senat, se arată în actul legislativ. În caz de recidivă în decurs de o jumătate de an din momentul când șoferul își primește înapoi permisul de conducere, el va primi, pe lângă sancțiunea aferentă, și o suspendare cu alte 30 de zile a permisului.