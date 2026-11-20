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Bosnia a învins România marți seară la Zenica cu scorul de 2-1 în cadrul etapei cu numărul 6, ultima, din actuala ediție de Liga Națiunilor. Gazdele au terminat grupa pe locul 2 și astfel vor juca în martie barajul pentru promovarea în Liga A, în vreme ce „tricolorii” lui Gică Hagi au încheiat pe ultima poziție și în consecință vor fi nevoiți să dispute tot atunci barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C.

Bosnia, sancționată de UEFA imediat după meciul cu România de la Zenica

Partida de la Zenica a fost una presărată, în mod tradițional deja de altfel, cu momente tensionate în tribune. Suporterii bosniaci au apelat la un moment dat, din nou, la scandări rasiste, motiv pentru care în repriza a doua s-a pus pentru ceva timp chiar De asemenea, spre finalul meciului,

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Pentru moment, UEFA nu a sancționat încă cele două federații în baza acestor chestiuni, dar este de așteptat în principiu ca acest lucru să se întâmple totuși în viitorul apropiat, dat fiind faptul că a trecut totuși destul de puțin timp de la finalul meciului și, bineînțeles, forul de la Nyon nu a avut practic când să analizeze aceste spețe.

Bosnia plătește pentru comportamentul suporterilor de la meciul din deplasare cu Suedia

Pe de altă parte însă, în cursul zilei de joi, UEFA a sancționat totuși Federația de Fotbal din Bosnia pentru incidentele provocate de fanii „dragonilor” la meciul anterior celui cu România, respectiv deplasarea cu Suedia de la Solna, de pe „Strawberry Arena”. Atunci, suporterii bosniaci au folosit multe materiale pirotehnice, atât pe străzi înainte de startul partidei, cât și pe stadion. De asemenea, în timpul meciului ei au aruncat la un moment dat și cu mai multe obiecte în teren.

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Astfel, potrivit jurnaliștilor bosniaci de la , federația de la Sarajevo a primit de la UEFA o amendă totală în valoare de 45.000 de euro, pentru două spețe diferite. În primul rând, 40.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea acelor obiecte în teren și în al doilea rând 5.000 de euro pentru pagubele materiale provocate de suporteri asupra stadionului din Solna. De asemenea, bosniacii au primit în acest context și interdicția de a vinde bilete pentru un meci disputat în deplasare sub egida forului european. Așadar, această națională nu va putea avea parte de sprijinul suporterilor la partida din deplasare din luna martie contând pentru barajul de promovare în Liga A din Liga Națiunilor.