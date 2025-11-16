Amendă record pentru internaționalul cu mama româncă, după ce fost prins cu două pistoale în casă

ADVERTISEMENT

Karim Adeyemi, internaționalul german de la Borussia Dortmund cu mamă româncă și tată nigerian, are mai probleme. El și soția sa, rapperița elvețiană Loredana Zefi, au ajuns pe mâna poliției, pentru deținere ilegală de arme.

Poliția l-a amendat pe Adeyemi cu 450.000 de euro

Anul trecut, în posesia lor au fost găsite două arme a căror dobândire, posesie și port constituie infracțiuni în Germania. Acum, după luni de investigații, ei și-au aflat pedeapsa. Potrivit „Bild”, atacantul Borussiei Dortmund și iubita sa au fost amendați cu 450.000 de euro.

O penalitate care trebuie plătită în 60 de plăți zilnice de 7.500 de euro. Internaționalul german poate fi însă mulțumit. A scăpat de închisoare și nu va avea condamnare penală. Karim și-a unit destinele cu Loredana, în secret, în 2024.

Adeyemi nu a comentat nici decizia justiției, dar nici faptul că a fost prins cu arme în casă. Agentul jucătorului, cunoscutul Jorge Mendes, a scăpat însă în presă informația că ambele pistoale provin dintr-o „cutie misterioasă” comandată prin „Tik Tok”.

Mama fotbalistul e româncă, tatăl din Nigeria

Născut la Munchen, Adeyemi a fost o perioadă la juniorii lui Bayern Munchen. Departe de părinți, la o vârstă mult prea crudă, Karim a clacat la gruparea fanion a Germaniei. Clubul a renunțat la el motivând probleme comportamentale și de disciplină, astfel că puștiul a fost nevoit să plece pe când avea doar 10 ani la SpVgg Unterhaching.

Interesant este că la Unterhaching, președinte era un fost mare jucător al lui Bayern, Manfred Schwabl, care i-a acordat credit total, mizând pe calitățile lui incontestabile, dar și pe faptul că mama lui Karim lucra în club și îl supraveghea îndeaproape!

Alexandra, mama fotbalistului, are 49 de ani și este din România. Tatăl, Abbey, e cu opt ani mai mare și e nigerian. Cei doi s-au cunoscut în Germania și în 2002 s-a născut Karin David Adeyemi, unicul lor copil.

E campion european de tineret și a fost la CM 2022

După ce a ajuns la Unterhaching, progresul înregistrat în carieră de Adeyemi a fost unul fantastic, în mai puțin de 10 ani atacantul ajungând campion european de tineret și mai apoi în lotul de seniori al Germaniei. Hansi Flick, actualul antrenor al Barcelonei, este cel care l-a promovat pe Adeyemi la naționala Germaniei.

De la acel moment, consemnat în 2021, Karim a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști din Bundesliga.