Amendă uluitoare pe o insulă grecească preferată de români. Zeci de milioane de euro trebuie să plătească un bar. Care este motivul

Guvernul de la Atena implementează metode drastice pentru combaterea construcțiilor ilegale și arbitrare pe populara insula Mykonos din Grecia. Potrivit autorităților, pe insula Mykonos, supranumită și Insula Vânturilor, „lucrurile au scăpat total de sub control”.

Autoritățile impun amenzi colosale

Presa elenă relatează că o amendă cumulată aplicată proprietarului unui bar de pe plajă din zona Panormos din a ajuns la incredibila sumă uriașă de 33 de milioane de euro. O sumă de 22,5 milioane de euro se referă la amenda pentru construcția de structuri neautorizate, iar alte 11 milioane de euro sunt pentru menținerea acestora pe loc.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare an care trece și proprietarii nu demontează structurile clasificate ca fiind ilegale, ei vor fi vor trebui să plătească o amendă de 11 milioane de euro, începând din acest an. Proprietarul are dreptul de a face recurs în termen de 10 zile. După pronunțarea justiției, legea permite suspendarea business-ului dacă proprietarul în cauză nu procedează la demolarea structurilor ilegale/ fără autorizație.

În plus față de amenda aplicată acestui bar, vineri a fost semnat un ordin de demolare a structurilor neautorizate la un bar de pe plaja localității Psarou, de pe insula Mykonos, informează . Ordinul a fost emis în urma inspecțiilor efectuate de Ministerul Mediului pe cunoscuta insulă de vacanțe în perioada 4-11 aprilie. Proprietarul din acest caz are, de asemenea, dreptul de a face apel în termen de 10 zile împotriva deciziei de demolare. Potrivit autorităților, suprafețele care urmează să fie demolate depășesc 500 de metri pătrați.

Încă de la începutul acestei luni, o echipă formată din inspectori de mediu și poliție financiară, însoțită de un procuror și de un contingent puternic de forțe de ordine, a început verificările pe populara insulă turistică Mykonos, pe fondul proliferării plângerilor și a rapoartelor privind activități de construcție arbitrare și ilegale.

Guvernul apelează la inteligența artificială

Pe lista verificată de autorități se află 12 hoteluri, baruri și restaurante bine cunoscute, toate situate în zonele de coastă ale insulei. În același timp, ministrul Mediului, Kostas Skrekas, a anunțat utilizarea unui sistem de pentru a compara fotografiile aeriene din 2011 cu cele actuale, pentru a identifica eventualele extinderi arbitrare ale clădirilor.

“Evident, lucrurile în Mykonos au scăpat de sub control. Așa că am întreprins o serie de acțiuni folosind tehnologia și inteligența artificială. Scopul este de a verifica în mod sistematic toate construcțiile ilegale de pe insulă”, a declarat ministrul Kostas Skrekasel într-un interviu. “Tot ceea ce a apărut din 2011 încoace va fi sancționat”, a adăugat el.

Presiuni pentru extinderea turismului

Guvernul de la Atena duce de mult o luptă împotiva construcțiilor ilegale în Mykonos, faimoasa insulă a petrecerilor și un punct turistic important din Marea Egee. Luna trecută, un arheolog a fost atacat în timpul unei dispute legate de un proiect de construcție local. “Legea va fi aplicată în Mykonos”, a declarat Kostas Skrekas. El a adăugat că, pe lângă actualul plan urbanistic, nu va fi permisă nicio construcție în zonele rurale ale insulelor grecești.

“Niciun proiect ilegal nu va fi autorizat. Nu va exista nicio scăpare”, a spus el, adăugând că cei care l-au atacat pe arheolog vor fi pedepsiți. Arheologul, Manolis Psarros, ar fi fost bătut de un bărbat neidentificat pe 7 martie în fața casei sale din Atena. Incidentul este investigat de poliție, dar se crede că ar avea legătură cu presiunile pentru extinderea dezvoltării turismului în Mykonos.

În Grecia, permisiunea de a demara un proiect de construcție depinde adesea de aprobarea serviciului arheologic local, care se ocupă de conservarea bogatului patrimoniu cultural al țării. Mykonos, ca multe alte localități din Grecia, are o istorie străveche și găzduiește un muzeu arheologic.

Psarros, în vârstă de 53 de ani – care este responsabil cu verificarea autorizațiilor de construcție și înregistrarea potențialelor încălcări ale legislației pe insulă – a denunțat faptul că activitatea de construcție în Mykonos s-a accelerat în ultima vreme, alimentată în principal de turism. Pentru a domoli boom-ul construcțiilor în Mykonos și Santorini, autoritățile elene au suspendat în 2020 acordarea de licențe de construcție pentru noi unități de cazare turistică în zonele rurale din afara planurilor urbane ale insulelor. Însă suspendarea a durat doar un an.

Două milioane de turiști anul trecut pe insulă

Asociația arheologilor greci a raportat recent că în Mykonos construcțiile ilegale sunt “scăpate de sub control”. În urma atacului asupra lui Psarros din Atena, arheologii angajați de stat din Grecia au organizat un protest de cinci ore împotriva a ceea ce au descris ca fiind un atac de tip mafiot.

Pentru Grecia, rezolvarea problemei construcțiilor excesive și ilegale pe insulele sale este o chestiune de echilibru atent între necesitatea de a atrage turismul – care reprezintă un sfert din PIB-ul țării – și de a păstra aceeași frumusețe naturală care atrage atât de mulți vizitatori pe coastele sale în primul rând. După doi ani de încetinire cauzată de pandemia Covid-19, turismul și-a revenit în Grecia, deși nu a atins aceleași niveluri raportate în 2019. Anul trecut, peste două milioane de turiști au vizitat Mykonos.