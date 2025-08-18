Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid: „Am semnat cu ochii închiși”. Exclusiv

Marius Șumudică a fost antrenorul Rapidului ultima oară în perioada august 2024 – mai 2025. Aventura tehnicianul la clubul său de suflet s-a încheiat într-un 1-4 cu CFR Cluj pe Giulești, acela fiind și meciul de retragere al lui Cristi Săpunaru. În ciuda faptului că nu se mai află în relații contractuale cu formația de sub Podul Grant, „Șumi” nu poate dezvălui ceea ce s-a întâmplat în mandatul său.

ADVERTISEMENT

Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a dezvăluit că are o clauză de confidențialitate cu Rapid. și se va aplica atunci când „va da din casă” și va spune ce s-a petrecut în perioada în care a fost tehnician.

Suma la care se ridică această clauză este una enormă, de 100.000 de euro, iar , dorința sa de a ajunge la clubul său de suflet făcându-l să nu se uite asupra înțelegerii.

ADVERTISEMENT

„Prefer în continuare să nu merg la jocurile Rapidului. (n.r. – De ce?) De fiecare dată când am mers am ‘băgat bățul prin gard’, așa că prefer să nu merg. Am fost sunat să-mi ridic abonamentul. O fată de la marketing m-a sunat ca să-mi dea un abonament, dar cred că era undeva pe schelă. Bănuiesc că nu era central, că acolo stau alții.

(n.r. – Ai un acord de confidențialitate cu Rapidul?) Am un acord de confidențialitate. Când am semnat contractul, l-am semnat cu ochii închiși. Mi-am dorit enorm să ajung la Rapid și nici nu m-am uitat la contract. Când l-am citit după aceea, am o amendă destul de usturătoare dacă aș vorbi despre ce se întâmplă la Rapid. Decât să dau bani, prefer să-mi văd de treabă.

ADVERTISEMENT

„Eu mai am 2 ani de contract în care nu pot să aduc prejudicii de imagine Rapidului! 100.000 de euro sunt 100.000 de euro”

(n.r. – Am auzit că e clauza de 50.000 euro, e adevărat?) Mai pune! Acordul e pe 2 ani, sunt 2 ani în care nu pot să vorbesc nimic. 2 ani sunt mucles la domiciliu, dar nici nu am ce să vorbesc.

ADVERTISEMENT

Nu am pierdut niciun proces niciodată, am avut avocați mereu, dar a fost pentru prima oară în cariera mea de antrenor când am semnat un contract cu ochii închiși, nici nu m-a interesat. Atât de mult mi-am dorit să ajung la Rapid! Mai departe, când am citit, am rămas crucit!

ADVERTISEMENT

Aia e, îmi duc crucea mai departe, dar nici nu am ce să critic. Nu stau… La cât sunt eu de ‘dilimache’ aș vorbi și după aș vedea dacă aș plăti banii ăia, doar că nu am ce să spun la adresa Rapidului în momentul de față. În momentul de față nu am ce să vorbesc, oamenii s-au comportat civilizat, mi-au plătit banii până la ultimul leu.

Eu mai am 2 ani de contract în care nu pot să aduc prejudicii de imagine Rapidului. Nici nu m-a interesat ce am semnat atunci. Puteau să treacă atunci că îmi pot lua și terenul din Pipera. Bine, 100.000 de euro sunt 100.000 de euro, dar nu mă ține pe mine asta. Nu am ce să spun acum ceva despre clubul Rapid și despre cei care sunt acolo”, a declarat Marius Șumudică.