Amendă uriașă pentru Andrei Borza la Rapid. Scandal cu directorul sportiv Mauro Pederzoli

ADVERTISEMENT

Rapid n-a fost ocolită de scandaluri în ultimii ani. Noul sezon a început, de asemenea, cu un episod tensionant. Giovanni Becali a povestit totul despre cum a reușit să îl scape pe Andrei Borza de o amendă usturătoare din partea lui Mauro Pederzoli.

Giovanni Becali a spus totul despre amenda primită de Andrei Borza la Rapid

Noua stagiune a început în nota clasică pentru Rapid, cu un scandal intern. Andrei Borza și Constantin Grameni au fost surprinși împreună, în această vară, la un festival muzical unde au pierdut toată noaptea, chiar dacă se aflau în timpul lor liber.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a povestit despre cum și-a scăpat clientul de o amendă uriașă din partea directorului sportiv Mauro Pederzoli după escapada la Cum s-a încheiat întreaga telenovelă.

„Cu Mauro Pederzoli m-am certat 3 ore la rând. Voia să îi ia jumătate din salariu lui Borza că a fost cu taică-su la festival. M-am certat rău cu el, dar bărbătește. I-am zis că nu e frumos. I-a dat 600 de euro amendă până la urmă, a intervenit și Angelescu.

ADVERTISEMENT

Dar nici ăia nu trebuia. A mers cu taică-su și cu Grameni. Nu aveau bilete, erau ale lui Manea. Eu n-am fost de acord și nu a dat banii ăștia”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Giovanni Becali să o dea la pace cu Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, în cazul lui Borza. „Unde scrie asta?”

Deși Andrei Borza se afla în timpul liber când a fost văzut la festivalul de muzică din Capitală, prezența sa în acel loc a stârnit multe controverse la acel moment. Giovanni Becali a povestit atunci, la scurt timp, că tânărul fotbalist nu a fost vinovat de absolut nimic.

„În două zile pe care le-a avut putea să stea cu familia, dar s-a întâmplat că Manea avea două bilete și n-a mai putut să meargă și i le-a dat lui. A băut o cola cu taică-su și cu Grameni, ce mare nenorocire? Erau numai drogați acolo? Erau și oameni ca lumea. Spectacolul ăla a fost sponsorizat și de soția domnului Șucu.

ADVERTISEMENT

Am avut o discuție cu directorul sportiv care voia să-i dea amendă jumătate din salariul pe o lună. Pederzoli a înțeles, m-am certat cu el. I-am zis că o să chem avocații. Pe ce bază îi dai? Unde scrie că băiatul nu are voie să meargă în cele două zile la un concert?”,