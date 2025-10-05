Sport

Amendă uriașă pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Sancțiunile dictate de jandarmerie

Comunicatul de presă emis de Jandarmerie după meciul de pe Arena Națională dintre FCSB și Universitatea Craiova. Cu ce sumă a fost amendată echipa lui Gigi Becali.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
06.10.2025 | 01:00
Veste proastă pentru Gigi Becali. Amenda primită de FCSB după meciul cu Craiova. Foto: SportPictures

Victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova a venit la pachet cu o amendă uriașă pentru campioana României, FCSB. Clubul din Capitală a fost sancționat din nou din cauza propriilor suporteri, iar Gigi Becali e bun de plată. Jandarmii au dictat sancțiuni și pentru fani.

Asistența redusă la FCSB – Universitatea Craiova. Câți spectatori au fost prezenți pe Arena Națională

Interesul pentru derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova a fost unul neașteptat de mic. Aproximativ 11 mii de suporteri au fost prezenți pe stadion. Se pare că fanii aleg să vadă pe viu favoriții doar la meciurile cu miză mare, așa cum explică și Mihai Stoica.

FCSB nu a scăpat de amenzi! Cât trebuie să plătească Gigi Becali după derby-ul cu Universitatea Craiova

Totuși, deși au fost puțini spectatori pe stadion, nu au lipsit incidentele, iar la scurt timp după finalul celor 90 de minute, Jandarmeria a anunțat că FCSB, echipa organizatoare, a fost amendată cu 55.000 de lei.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 253 din Codul Penal al României. Totodată, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 59.650 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 55.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancțiune contravențională, în valoare de 3.500 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 3 sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. În continuare, se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, a anunțat Jandarmeria într-un comunicat oficial.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
