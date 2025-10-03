Amendă uriașă pentru FCSB după meciul de pe Arena Națională! Sancțiuni dure și pentru fanii elvețieni care au sărit la bătaie

Jandarmeria a anunțat că a aplicat trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de nu mai puțin de 80.000 de lei, pentru clubul roș-albastru, pe motiv că evenimentul sportiv a fost organizat în mod deficitar.

ADVERTISEMENT

FCSB, amendă uriașă de la Jandarmerie după meciul cu Young Boys din Europa League

De asemenea, nici firma de pază angajată pentru partida de pe Arena Națională nu a fost iertată. În plus, patru suporteri români au fost sancționați cu interzicerea accesului la evenimente sportive pentru o perioadă de un an. Nu în ultimul rând, au fost amendați și interziși pe stadioanele din România și patru dintre Totodată, se fac în continuare cercetări pentru identificarea și pedepsirea altor indivizi implicați în scene de încălcare a cadrului legal în vigoare.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 85.400 de lei.

ADVERTISEMENT

Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

ADVERTISEMENT

În acest context, subliniem faptul că, în urma incidentului creat de suporterii oaspeți pe timpul accesului, patru dintre aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei și interdicția de a participa la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

ADVERTISEMENT

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a informat Jandarmeria