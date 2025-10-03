Sport

Amendă uriașă pentru FCSB după meciul de pe Arena Națională! Sancțiuni dure și pentru fanii elvețieni care au sărit la bătaie

Clubul FCSB a primit o amendă extrem de mare de la Jandarmerie după organizarea meciului cu Young Boys din Europa League! Despre ce sumă este vorba
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
03.10.2025 | 07:30
Amenda uriasa pentru FCSB dupa meciul de pe Arena Nationala Sanctiuni dure si pentru fanii elvetieni care au sarit la bataie
Imagine surprinsă înainte de startul meciului FCSB - Young Boys. Sursă: Sport Pictures

Jandarmeria a anunțat că a aplicat trei sancțiuni contravenționale, în valoare totală de nu mai puțin de 80.000 de lei, pentru clubul roș-albastru, pe motiv că evenimentul sportiv a fost organizat în mod deficitar.

FCSB, amendă uriașă de la Jandarmerie după meciul cu Young Boys din Europa League

De asemenea, nici firma de pază angajată pentru partida de pe Arena Națională nu a fost iertată. În plus, patru suporteri români au fost sancționați cu interzicerea accesului la evenimente sportive pentru o perioadă de un an. Nu în ultimul rând, au fost amendați și interziși pe stadioanele din România și patru dintre fanii lui Young Boys care au generat incidente înainte de meci la poarta de intrare în stadion. Totodată, se fac în continuare cercetări pentru identificarea și pedepsirea altor indivizi implicați în scene de încălcare a cadrului legal în vigoare.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 85.400 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 80.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 3.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În acest context, subliniem faptul că, în urma incidentului creat de suporterii oaspeți pe timpul accesului, patru dintre aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei și interdicția de a participa la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a informat Jandarmeria după meciul FCSB – Young Boys 0-2. 

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
