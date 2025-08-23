Amenda uriașă primită de un gorjean din cauza gunoaielor. Unde a putut arunca deșeurile. Bărbatul a rămas și fără mașină

Un gorjean a primit amenda vieții sale pentru depozitarea ilegală a deșeurilor adunate. Ce contravenție i-au dat oamenii legii unui bărbat din Târgu Jiu?

Amenda uriașă primită de un bărbat din Gorj pentru că a aruncat deșeurile pe unde a apucat

Poliția Locală Târgu Jiu a desfășurat, împreună cu reprezentanții de la Garda de Mediu Gorj, o acțiune comună de control în cursul zilei de vineri, 22 august 2025. Operațiunea a fost menită să pedepsească aruncarea gunoaielor în locuri care nu sunt destinate pentru așa ceva,

Intervenția a fost declanșată în urma unei sesizări care a venit din partea unui cetățean, o persoană care a semnalat prezența unor deșeuri în zona CET. Echipajele Poliției Locale au mers repede la fața locului să vadă despre ce e vorba, iar apelul pe care l-au primit a fost confirmat: maldăre de gunoaie stăteau într-o zonă unde nu trebuiau să fie.

În colaborare cu reprezentanții Gărzii de Mediu, oamenii legii l-au prins pe autor, în flagrant. Acesta a fost identificat și tras la răspundere. „Persoana în cauză a primit o amendă de 30.000 de lei, iar autovehiculul cu care a fost săvârșită fapta a fost confiscat de către Garda de Mediu Gorj”, au transmis autoritățile, potrivit sursei locale citate mai sus.

Problema gunoaielor nu ține doar de protejarea mediului, ci e și una financiară

Măsurarea confiscării nu este vreo noutate, ea are ca scop descurajarea unor astfel de practici, care afectează mediul și sănătatea celor din jur. Reprezentanții Poliției Locale au mai completat cu faptul că astfel de acțiuni reprezintă un exemplu de bună cooperare între instituții și cetățeni.

Autoritățile locale atrag atenția că depozitarea ilegală a deșeurilor nu doar că ci generează și costuri suplimentare pentru colectarea și igienizarea zonelor afectate. Sancțiunile vor fi aplicate ferm și în alte situații similare, iar amenda uriașă, de 30.000 de lei, usturătoare pentru bărbatul care a făcut mizerie, servește ca exemplu și avertisment pentru alți oameni cărora le trece prin cap să facă la fel.