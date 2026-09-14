Amenință cu mutarea echipei, după ce gazonul din oraș a devenit o „tarla publică”

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Petrolul joacă azi, în deplasare (ora 21.00), pe Arena Națională, contra celor de la FCSB, dar următorul meci ar putea să se dispute tot în deplasare, deși, teoretic, echipa ar trebui să joace acasă. Partida Petrolul – Csikszereda, programată luni, 21 septembrie, s-ar putea juca la Târgoviște. Gazonul de pe Ilie Oană, arena pe care ploieștenii își dispută meciurile, s-a degradat și mai tare după ce în weekend a găzduit o competiție inedită.

Petrolul – Csikszereda s-ar putea juca la Târgoviște

La Ploiești a avut loc Cupa Diversității, un turneu la care au participat echipele minorităților din România, pe Ilie Oană fiind programate peste 20 de partide, plus un meci între o echipă de old boys a Petrolului și una a oficialilor minorităților naționale.

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În ciuda protestelor conducerii Petrolului, care a fost notificată de LPF, din cauza stării proaste a gazonului, care a generat o accidentare gravă acum două etape (rapidistul Grahovac și-a rupt ligamentele), Primăria Ploiești, care e proprietarul arenei, a acceptat organizarea turneului.

Gazonul de pe Ilie Oană nu se schimbă anul acesta

Petrolul urmează să decisă azi dacă se mută la Târgoviște, pentru meciul următor, sau riscă să mai joace un meci pe “tarlaua publică” din propriu oraș. Un cuvânt de spus îl va avea și Liga Profesionistă de Fotbal.

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deoarece operațiunea nu este bugetată de autoritățile locale. Operațiunea ar putea avea loc abia în 2027 și ar costa aproximativ un milion de euro, potrivit .

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Suprafața de joc nu a fost schimbată niciodată de la inaugurarea stadionului, în 2011, de-a lungul anilor suferind doar tratamente de îmbunătățire a calității lui, însă în special când plouă sau ninge devine impracticabil.

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FCSB revine după cinci luni pe Arena Națională

Până să decidă dacă mai joacă sau nu pe Ilie Oană, Petrolul întâlnește azi FCSB, pe Arena Națională, acolo unde roș-albaștrii se întorc după cinci luni. Ultimul meci jucat de FCSB pe cea mai mare arena a țării a fost pe 26 aprilie, 3-1 cu Rapid.

după ce au pierdut precedentele trei meciuri disputate în Superligă. De partea cealaltă, prahovenii au cinci victorii în primele opt runde, succese în urma cărora au fost pe podium până aseară, când au fost depășiți de Universitatea Craiova.

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Petrolul nu va putea conta diseară pe serviciile lui Paul Papp, care a acumulat patru cartonașe galbene și este suspendat. Papp a primit 38 de cartonașe galbene în ultimele patru sezoane, fiind cel mai avertizat jucător din România. Fostul internațional s-a plâns, nu o dată, de faptul că este victima excesului de zel al arbitrilor.