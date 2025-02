Amenințări cu atac terorist în mai multe instituții de învățământ din Cluj. „Intenționez să ucid cât mai mulți oameni”

Mai multe școli din Cluj-Napoca au primit amenințări cu moartea prin intermediul adreselor de e-mail. Autoritățile au fost sesizate, astfel că s-au făcut o serie de verificări.

,,Plănuiesc să comit unul dintre cele mai mari atacuri din istoria României”

Pe adresele de e-mail ale unor instituții de învățământ din Cluj-Napoca au ajuns niște mesaje înfiorătoare, de . Polițiștii au fost sesizați imediat, așa că s-au început verificările.

Mesajele erau semnate sub numele „Edina Stanciu”. Aceasta susținea că plănuiește să comită un : „Intenționez să ucid cât mai mulți oameni”.

De asemenea, a menționat că este înarmată și că ar fi plasat obiecte în diverse locații din jurul unităților de învățământ menționate în mesaj. Polițiștii au pornit spre a verifica locațiile.

,,Astăzi plănuiesc să comit unul dintre cele mai mari atacuri din istoria României. Intenționez să ucid cât mai mulți oameni posibil, voi fi înarmată cu mai multe arme de foc şi voi vizita fiecare şcoală menționată în acest e-mail.

De asemenea, am înlocuit diferite lucruri în diferite locaţii din jurul şcolilor”, a fost scris în mesajul amenințător. De asemenea, apare și o adresă din Florești. Poliția Cluj și SRI fac verificări, conform

Nouă școli, sub amenințarea unui atac terorist

Printre unitățile de învățământ vizate se numără Transylvania College, Royal School, UBB, Colegiul Național „George Coșbuc”, Școala Internațională Spectrum și Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”.

„La ora 4:18 minute, vineri, 14 februarie 2025, într-adevar pe email-ul a 9 unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca, școli de stat și particulare, a fost trimis un astfel de mail.

Am fost informați că unitățile de învățământ au informat reprezentații secțiilor de poliție la prima oră a dimineții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Amalia Gurzău, pentru sursa citată.

La toate unitățile aflate sub amenințări s-au luat măsuri suplimentare de siguranță. Din fericire, la Universitatea Babeș-Bolyai, studenții sunt în vacanță. Sesiunea s-a încheiat în urmă cu o săptămână, iar restanțele vor fi reluate săptămâna viitoare.

„Am primit emailul și am sporit măsurile de siguranță. oricum acestea există permanent. Polițiștii au făcut verificări și ne-au asigurat că nu avem de ce să ne facem griji. Portarii noștri sunt în permanentă legătură cu poliția, pentru orice situație care ar putea să apară. Din fericire, cursuri nu sunt în aceste zile, întrucât este săptămâna de vacanță intersemestrială”, a declarat Laura Irimieș, purtător de cuvânt al UBB Cluj, pentru sursa menționată.

S-au luat măsuri suplimentare de securitate

„Am anunțat imediat Poliția și Inspectoratul Școlar. De asemenea, părinții au fost informați de situație, pentru a fi în cunoștință de cauză. Pentru siguranță, acum este deschisă o singură intrare. Toate celelelalte au fost închise. În plus, am cerut firmei cu care colaborăm, PP Protect, să rămână cu noi cu încă un echipaj pe toată durata zilei. În urma verificărilor făcute de autoritățile competente, recomandarea a fost să ne continuăm activitatea”, au declarat conducerea Transylvania College.

Și conducerea Colegiului Național „George Coșbuc” a transmis că s-au luat măsuri urgente. Pentru a nu crea panică, măsurile au fost luate într-un mod discret.

„Vreau să vă spun că nu au știut colegii sau elevii, ca să nu se creeze panică. Am venit la școală, am luat măsuri mult mai multe și mai ferme decât de obicei, astfel încât să fie în siguranță intrările de la școală. Noi avem două intrări, iar una dintre ele am decis să o închidem. Portarul care asigura paza la prima intrare a fost mutat la cea de-a doua.

De obicei avem grijă, dar astăzi am fost mult mai atenți. Nici măcar domnilor portari nu le-am spus despre ce este vorba, ci i-am rugat să aibă grijă și să fie atenți pentru că va fi un control de amploare al poliției. Nu am vrut să creăm panică. Vă dați seama, ce ar fi însemnat să afle părinții a aproximativ 1500 de copii. În plus, poliția a fost tot timpul în preajma școlii, iar până la acest moment nu a fost sesizat nimic suspect”, a declarat directorul adjunct al Colegiului Național „George Coșbuc”, Floarea Dan, pentru Știri de Cluj.