Amenințări cu moartea în tenis. Ce a pățit o jucătoare din România: „Toți românii sunt blatiști”

Momente oribile s-au petrecut pentru jucătoarea de tenis din România, Andreea Prisăcariu după un meci pierdut în Turcia. S-a ajuns la amenințări cu moartea și blesteme pentru că aceasta nu a reușit sa se impună în setul final al partidei susținute în cadrul turneului W15 ITF.

Andreea Prisăcariu a fost învinsă de către sportiva Pia Lovric din Slovenia cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, clasată pe locul 841 în lume la vârsta de 19 ani.

Jucătoarea româncă a fost agresată verbal de către niște utilizatori de pe rețelele sociale, iar jignirile au întrecut orice limită admisă.

Amenințări cu moartea în tenis. Ce a pățit o jucătoare din România: „Să muriți cu toții”

La finalul partidei pierdute sportiva a primit două mesaje odioase, la care aceasta a preferat să nu dea amploare. Unul dintre utilizatori i-a scris: “Curvă grasă! Fac pariu ca esti mai bună la a întreține relații sexuale orale decât să joci tenis. Tu, curvă grasa! Oprește-te din a face sex și începe sa joci tenis. Esti jalnică!”.

Cel de-al doilea a folosit același limbaj suburban: “Blatisto! Ai pierdut, curvo! Toți românii sunt blatiști. Să muriți cu toții! Să vă ucidă COVID-ul pe voi și pe familiile voastre!”.

Andreea Prisăcariu a fost campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă. Cea mai bună clasare a sportivei din România în clasamentul WTA mondial este locul 561 WTA, pozitie pe care s-a clasat la finalul anului 2021.

Andreea Prisăcariu, o fană a tatuajelor

Sportiva este o fană înrăită a tatuajelor, având mai multe pe brațe, iar semnifiacția acestora a fost explicată chiar de ea: ”Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea.

Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună.

Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, a declarat în trecut jucătoarea româncă.

