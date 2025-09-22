Amenințări în toiul nopții la Petrolul! Fotbaliștii ploieșteni au primit ultimatum după o nouă înfrângere

Petrolul a rămas tot cu șase puncte și după etapa a zecea, în care a pierdut în deplasare, scor 0-1, cu Unirea Slobozia. Echipa a avut o susținere consistentă din partea fanilor, la Clinceni, dar eșecul a inflamat și mai tare spiritele.

ADVERTISEMENT

„Dacă pierdem cu Rapid să dispăreți definitiv”

Nemulțumiți de înfrângere, fanii din Peluza Ilie Oană a intrat noaptea pe stadion și au postat bannere amenințătoare la adresa jucătorilor. Aceștia sunt somați să nu piardă cu Rapid, în caz contrar viitorul lor la echipă fiind compromis.

„Rușine să vă fie tuturor, vă bateți joc de scut și culori! Dacă pierdem cu Rapid să dispăreți definitiv!”, sunt mesajele transmise azi noapte jucătorilor ploieșteni. Meciul cu Rapid este programat sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul Ilie Oană.

ADVERTISEMENT

Petrolul trebuie să găsească cât mai curând un antrenor, deoarece interimatul cu Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi s-a dovedit un experiment nereușit.

Bergodi și Topal au refuzat Petrolul

„Da, sunt foarte adevărate discuțiile dintre Petrolul și Bergodi. Am vorbit de 3-4 ori cu Bergodi, dar nu știu dacă Petrolul acceptă situația Petrolului. Adică dacă Petrolul îi garantează salariul lui Bergodi cu drepturile TV.

ADVERTISEMENT

Până la sfârșitul acestui campionat măcar. Nu știu dacă fac și opțiune sau nu. În principiu, Bergodi mi-a zis de 3-4 ori că el nu vine în situația asta precară pe care o are Petrolul. Cred că se îndreaptă tot spre turcul lor de casă (n.r. Mehmet Topal).

ADVERTISEMENT

7.000-8.000 poate să-i dea Petrolul lui Bergodi. Nu asta e problema, Bergodi vine să intre și în circuit dacă ar fi. Problema este că nu are garantat nici măcar…

Sunt jucători neplătiți, probabil și fostul antrenor Ciobotariu neplătit de 2-3 luni sau mai mult. E o situație precară la Petrolul și e riscant. Asta e ultima mea convorbire cu Bergodi, că nu vine că e prea riscant”, a declarat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Neagoe sau Dorinel Munteanu?

Aseară, Bergodi a dat răspunsul final ofertei Petrolului, comunicând că nu vine. Același răspuns la dat și Mehmet Topal, care s-a relaxat la o partidă de padel și își va continua cursurile pentru obținerea licenței Pro.

În aceste condiții, Petrolul va trebui să caute un alt antrenor. Eugen Neagoe, Dorinel Munteanu sau un tehnician străin ar putea prelua echipa în săptămâna premergătoare Primvs Derby, considerat cel mai vechi derby din fotbalul românesc.