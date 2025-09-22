Sport

Amenințări în toiul nopții la Petrolul! Fotbaliștii ploieșteni au primit ultimatum după o nouă înfrângere

Eșecul cu Slobozia a inflamat și mai tare spiritele la echipa ploieșteană, care va primi sâmbătă, pe teren propriu, vizita Rapidului
Catalin Oprea
22.09.2025 | 08:15
Amenintari in toiul noptii la Petrolul Fotbalistii ploiesteni au primit ultimatum dupa o noua infrangere
EXCLUSIV FANATIK
O poză
Vezi galeria
Galeria Petrolului a trecut la amenintari FOTO fanatik

Petrolul a rămas tot cu șase puncte și după etapa a zecea, în care a pierdut în deplasare, scor 0-1, cu Unirea Slobozia. Echipa a avut o susținere consistentă din partea fanilor, la Clinceni, dar eșecul a inflamat și mai tare spiritele.

ADVERTISEMENT

„Dacă pierdem cu Rapid să dispăreți definitiv”

Nemulțumiți de înfrângere, fanii din Peluza Ilie Oană a intrat noaptea pe stadion și au postat bannere amenințătoare la adresa jucătorilor. Aceștia sunt somați să nu piardă cu Rapid, în caz contrar viitorul lor la echipă fiind compromis.

„Rușine să vă fie tuturor, vă bateți joc de scut și culori! Dacă pierdem cu Rapid să dispăreți definitiv!”, sunt mesajele transmise azi noapte jucătorilor ploieșteni. Meciul cu Rapid este programat sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul Ilie Oană.

ADVERTISEMENT

Petrolul trebuie să găsească cât mai curând un antrenor, deoarece interimatul cu Bebe Bărbulescu și Valentin Bădoi s-a dovedit un experiment nereușit. Conducerea clubului a încercat să-l aducă pe Florin Pîrvu, dar acesta nu a fost lăsat să plece de FC Voluntari.

Bergodi și Topal au refuzat Petrolul

Ulterior, a fost ofertat Cristiano Bergodi, variantă confirmată și de Ioan Becali la FANATIK Superliga. „Da, sunt foarte adevărate discuțiile dintre Petrolul și Bergodi. Am vorbit de 3-4 ori cu Bergodi, dar nu știu dacă Petrolul acceptă situația Petrolului. Adică dacă Petrolul îi garantează salariul lui Bergodi cu drepturile TV.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

Până la sfârșitul acestui campionat măcar. Nu știu dacă fac și opțiune sau nu. În principiu, Bergodi mi-a zis de 3-4 ori că el nu vine în situația asta precară pe care o are Petrolul. Cred că se îndreaptă tot spre turcul lor de casă (n.r. Mehmet Topal).

ADVERTISEMENT
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular...
Digisport.ro
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final

7.000-8.000 poate să-i dea Petrolul lui Bergodi. Nu asta e problema, Bergodi vine să intre și în circuit dacă ar fi. Problema este că nu are garantat nici măcar…

Sunt jucători neplătiți, probabil și fostul antrenor Ciobotariu neplătit de 2-3 luni sau mai mult. E o situație precară la Petrolul și e riscant. Asta e ultima mea convorbire cu Bergodi, că nu vine că e prea riscant”, a declarat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Neagoe sau Dorinel Munteanu?

Aseară, Bergodi a dat răspunsul final ofertei Petrolului, comunicând că nu vine. Același răspuns la dat și Mehmet Topal, care s-a relaxat la o partidă de padel și își va continua cursurile pentru obținerea licenței Pro.

În aceste condiții, Petrolul va trebui să caute un alt antrenor. Eugen Neagoe, Dorinel Munteanu sau un tehnician străin ar putea prelua echipa în săptămâna premergătoare Primvs Derby, considerat cel mai vechi derby din fotbalul românesc.

 

Cristian Tudor Popescu, taxat de Titi Aur după ce l-a atacat pe David...
Fanatik
Cristian Tudor Popescu, taxat de Titi Aur după ce l-a atacat pe David Popovici: „De ce trebuie să-i țină cont CTP ce face cu banii”
Barcelona s-a distrat cu Getafe. Omul începutului de sezon nu e nici Yamal,...
Fanatik
Barcelona s-a distrat cu Getafe. Omul începutului de sezon nu e nici Yamal, nici Raphinha, nici Lewandowski
„Te-au făcut fericit scandările?”. Răspunsul lui Cristi Chivu după ce a fost ovaționat...
Fanatik
„Te-au făcut fericit scandările?”. Răspunsul lui Cristi Chivu după ce a fost ovaționat de galeria lui Inter
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători...
iamsport.ro
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători că pleacă chiar în timpul meciului: 'Nu am cum să mă uit în ochii lor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!