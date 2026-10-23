Amenințări șocante înainte de FCSB – Rapid! Bănel Nicoliță rupe tăcerea după 20 de ani: „Vă spargem mașinile!”

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FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid, care va avea loc în această etapă, însă nu toți jucătorii își dau seama cât de mult înseamnă un astfel de meci pentru fani. Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, și-a adus aminte de un moment tensionat de dinainte de dubla dintre FCSB și sferturile de finală ale Cupei UEFA, de acum 20 de ani.

Bănel Nicoliță și-a adus aminte de un episod tensionat înainte de un meci FCSB – Rapid

era atât de mare în acele momente, încât presiunea pusă pe jucători a depășit limita sportului. „Erau foarte mulți suporteri care ne spuneau lucruri și mai puțin bune. «Vă spargem mașinile, tot!». Ce presiune am avut noi la meciul acela…”, a povestit Bănel Nicoliță la

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În aceste condiții, Bănel Nicoliță și coechipierii săi au ajuns să regrete că au dat de Rapid, tocmai pentru a nu cunoaște ce înseamnă această presiune inutilă. „Ambele echipe au fost foarte bune la acel moment, eu nu mi-am dorit să întâlnim Rapidul. Mi-aș fi dorit să avem o echipă românească în finală, pentru că aveam această șansă”, a explicat fostul jucător al FCSB.

FCSB s-a calificat în semifinala Cupei UEFA după ce a trecut de Rapid în „sferturi”

FCSB a reușit atunci să se califice în semifinala Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 acasă la FCSB. Pentru că în acel an era în vigoare regula golurilor marcate în deplasare, FCSB s-a calificat în semifinala competiției, unde a pierdut calificarea, absolut dramatic, cu Middlesbrough.

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, 24 octombrie, de la ora 21:00. Un simplu meci de campionat care o poate duce pe FCSB mai aproape de primele locuri, dar care nu se va lăsa cu amenințări din partea fanilor la fel ca în 2006. nu este aptă de joc, așa cum anunța FANATIK.

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La ultima întâlnire dintre FCSB și Rapid pe Arena Națională, disputată pe 21 decembrie 2025, au fost prezenți 30.903 spectatori care au asistat la victoria gazdelor cu 2-1. Recordul de asistență pe Arena Națională pentru acest derby e 45.143 de fani.