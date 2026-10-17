Amenințat cu demiterea, Elias Charalambous a bifat un record negativ incredibil! Ce a declarat tehnicianul după ce Levadiakos a remizat cu ultima clasată

ADVERTISEMENT

Levadiakos are un start dezastruos de sezon în Grecia. Echipa pregătită de Elias Charalambous (46 de ani) nu a reușit să se impună nici în meciul de pe teren propriu contra ultimei clasate Volos, deși a jucat în superioritate numerică timp de aproape 60 de minute. De asemenea, Levadiakos a bifat și un record negativ uluitor: a devenit prima echipă care nu reușește să marcheze în primele 7 etape din Superliga Greciei. Fostul antrenor de la FCSB, care ar putea fi demis după acest joc, a tras concluziile la final.

Ce a declarat Elias Charalambous după Levadiakos – Volos 0-0. Echipa sa a stabilit un record negativ

Levadiakos pornea cu prima șansă în meciul contra lui Volos, iar în minutul 28 al meciului, oaspeții au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Bare. Echipa pregătită de Elias Charalambous a trimis balonul în poartă înainte de pauză, prin Urzi, însă reușita a fost anulată pentru offside. Gazdele nu au reușit să profite nici în partea secundă de omul în plus, iar echilibrul numeric s-a refăcut în minutul 84, când Mohamed Elneny, fostul jucător al lui Arsenal, a văzut al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar Elias , aspect dezvăluit de FANATIK. Fostul antrenor al FCSB-ului a tras concluziile la final. „Nu am reușit să marcăm. Avem ocazii în fiecare meci, dar ne lipsește ceva în ultima treime. Dacă nu am crea ocazii, aș spune că aceea e problema. Am avut ocazii chiar și înainte ca adversarii să rămână în zece oameni. După eliminare, s-au deschis spațiile, am încercat, am făcut totul bine, dar dacă nu marchezi, rezultatul nu vine.

Mă îngrijorează foarte mult. Încercăm să lucrăm la creație, la execuții. E vorba de presiune? De stres? Nu știu. Nu caut scuze. Trebuie să vedem ce nu merge. Nu am ce să le reproșez băieților, pentru că muncim și încercăm, dar când nu marchezi…”, a spus acesta pentru NOVA, conform . Deși Levadiakos a bifat un record negativ istoric, nereușind să marcheze niciun gol în primele 7 etape, echipa a reușit să obțină 2 puncte și ocupă penultimul loc, deasupra celor de la Volos. „Lanterna roșie” a fost primit o depunctare de 3 puncte din cauza unor meciuri aranjate.

ADVERTISEMENT

Tavi Popescu, prestație apreciată în Levadiakos – Volos 0-0

, care evoluează la Levadiakos sub formă de împrumut de la FCSB, a fost titular în premieră la Levadiakos în meciul cu Volos și a avut o prestație pozitivă, fiind cel mai bun jucător al gazdelor. Elias Charalambous l-a titularizat și pe Alexandru Pantea, care a părăsit terenul în minutul 56, în timp ce Adrian Șut a fost rezervă neutilizată. Antrenorul cipriot s-a bazat în acest duel și pe Juan Bauza, fostul jucător de la FC U Craiova, care a fost introdus în minutul 81. Pentru Levadiakos urmează un duel în deplasare contra celor de la Asteras Tripolis, partida fiind programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19:30.