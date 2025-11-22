Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază.

ADVERTISEMENT

Atacantul suedez a fost protagonistul unei întregi telenovele în vară, atunci când a cerut insistent să fie lăsat , însă s-a lovit de refuzul conducătorilor echipei „coțofenelor”.

Alexander Isak a dat o sumă incredibilă pentru un câine de pază

În cele din urmă mutarea s-a realizat, în ultimele zile de transferuri, iar „cormoranii” au plătit o sumă uriașă în schimbul său, nu mai puțin de 145.000.000 de euro. Isak nu s-a ridicat până acum la nivelul așteptărilor și are un singur gol pentru trupa pregătită de Arne Slot, într-un meci din Cupa Ligii Angliei, contra celor de la Southampton, formație din liga a doua.

ADVERTISEMENT

Acesta a protestat în vară și nu s-a prezentat la antrenamentele lui Newcastle, iar de acolo până la un scandal cu fanii a fost un singur pas. Aceștia l-au numit trădător pe jucătorul din Suedia și chiar l-au amenințat cu moartea. Din cauza acestor evenimente, sportivul a decis să plătească 35.000 de euro pentru un câine din rasa doberman, antrenat special să fie ca un bodyguard pentru stăpân și casă, notează cei de la .

Dobermanul, un câine perfect pentru protecție

Dobermanul este o rasă de câine de talie medie spre mare, cunoscută pentru inteligența sa remarcabilă, agilitatea și loialitatea față de stăpân. Originar din Germania la sfârșitul secolului XIX, rasa a fost inițial creată de Karl Friedrich Louis Dobermann, un casier de taxe care dorea un câine de pază puternic și curajos.

ADVERTISEMENT

Dobermanii au un corp elegant, musculos și o statură impunătoare, cu o blană scurtă, lucioasă, care poate fi neagră, maro, albastră sau bej, adesea cu pete de culoare cafenie. Acești câini sunt recunoscuți pentru instinctele lor de protecție, dar și pentru atașamentul profund față de familie.

ADVERTISEMENT

Liverpool, start perfect de sezon, continuare dezastruoasă

a investit masiv în transferuri în vară și a plătit peste 300 de milioane de euro pentru a-i face pe plac lui Arne Slot. Startul sezonului a fost perfect, cu 5 victorii din 5 în Premier League, iar nimic nu părea să le stea în cale „cormoranilor”. Totuși, fotbalul ne surprinde mereu, iar după acele victorii, pentru englezi au urmat 5 eșecuri și ocupă în acest moment locul 8 în clasament.

Elevii lui Arne Slot au pierdut deja un trofeu în acest sezon, chiar la primul meci, în Supercupa jucată cu Crystal Palace. Atunci au fost învinși la loviturile de departajare. Totuși, în Champions League lucrurile stau mai bine pentru Liverpool, mai ales după victoria cu Real Madrid. Britanicii au 3 victorii și un eșec în grupa principală din Liga Campionilor.