Amenințată cu anexarea de Donald Trump, Groenlanda a fost învinsă de România! Pentru tricolori urmează avanpremiera meciului decisiv cu Turcia

Groenlanda, ținta preferată a lui Donald Trump în această perioadă, a disputat un meci amical cu România la futsal. Tricolorii au făcut spectacol și s-au impus cu scorul de 8-4, după ce la pauză conduceau doar cu 1-0. Partida s-a disputat în Croația, la Labin, în cadrul turneului Futsal Week January Cup. Această competiție a început joi, 22 ianuarie, și urmează să se încheie pe 25 ianuarie.

Grație acestei victorii, jucătorii pregătiți de selecționerul Endre Kacso au obținut calificarea în semifinalele turneului amical. Acolo, ei se vor duela cu Turcia, în avanpremiera deci a în semifianala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an.

Lotul convocat de selecționerul Endre Kacso pentru acest turneu amical din Croația:

Portari: Petrișor Toniță (United Galați), Krisztián Korodi (Sepsi SIC);

Jucători de câmp: Norbert Barbocz, Sergiu Gavrilă, Patrick Cherteș, Vlăduț Dudău (toți de la CSM Târgu Mureș), Mátyás Mathis, Szilárd Kanyó (ambii Sepsi SIC), Darius Nastai, Robert Crișan, Andrei Crăciun (toți de la United Galați), Miklós Tamás (CSM Odorheiu Secuiesc), Daniel Dinu (Luceafărul Buzău), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza / Ungaria).

Groenlanda nu este recunoscută de FIFA și recent a fost respinsă de CONCACAF

și din acest motiv nu poate participa la competiții oficiale organizate sub egida forului internațional, ci doar la astfel de turnee amicale, indiferent că vorbim despre fotbal, fotbal feminin sau futsal, la nivel de seniori sau de juniori.

Oficialii din acest teritoriu încă fac eforturi susținute pentru ca această situație să se schimbe, dar, cel puțin până în prezent, nu au avut parte de câștig de cauză din acest punct de vedere. Chiar destul de recent, în 2025, cei din Groenlanda au aplicat pentru aderarea la CONCACAF, confederația de fotbal din America de Nord, America Centrală și Caraibe, dar s-au lovit de un refuz mai mult decât ferm. Toate cele 41 de țări afiliate la acest for au respins prin vot oficial această variantă, chestiune care l-a deranjat teribil pe Morten Rutkjaer, selecționerul naționalei de fotbal seniori a Groenlandei.

„Groenlanda nu poate juca niciodată un meci de fotbal oficial la nivel internațional. E incredibil. E o rușine pentru copiii și tinerii care acum nu mai au pentru ce să joace sau la ce să viseze. Nu ni se pare corect să fim excluși din fotbal. Sunt șocat că am fost respinși de toată lumea, fără nicio explicație”, a declarat el.

Selecționerul a acuzat implicarea SUA în această chestiune

De asemenea, cu aceeași ocazie, Rutkjaer a acuzat voalat și o anumită implicare a Statelor Unite în această chestiune:

„Când am văzut că 41 de țări din 41 ne-au refuzat, m-am gândit că s-a întâmplat ceva în culise, fără să avem noi control. M-am întrebat dacă nu cumva suntem o țară de care nu îndrăznește nimeni să se atingă și dacă nu cumva cineva a influențat voturile membrilor.

Varianta mea e că CONCACAF ne-a portretizat în așa fel încât nimeni să nu aibă altă opțiune în afara votului negativ. Nu pot ști sigur, pentru că n-am fost prezenți la vot, deși am cerut să participăm online, pentru a ne prezenta dosarul”.

Donald Trump a făcut deja primii pași concreți pentru a impune controlul SUA asupra Groenlandei

În baza unui acord propus recent la Davos, administrația Trump a decis deja să preia anumite teritorii din Groenlanda. Este vorba despre zonele pe care se vor afla de acum înainte trupe americane. Ele vor fi desemnate drept zone de baze suverane, pe modelul implementat de Marea Britanie în raport cu Cipru, notează The Telegraph.

Astfel, americanii vor putea să desfășoare acolo acțiuni militare, operațiuni de instruire, dar și de dobândire de informații. De asemenea, se vor crea și condițiile pentru un anumit tip de dezvoltare locală. În plus, se crede că de acum înainte Statele Unite vor avea cadrul necesar și pentru începerea procesului de exploatare a minereurilor rare din Groenlanda, chestiune care de altfel ar reprezenta principalul scop al lui Donald Trump în tot acest context.

În schimb, prin acest cadru legal, convenit de liderul de la Casa Albă împreună cu , se crede că groenlandezii ar scăpa, cel puțin pentru moment, de temerea conform căreia SUA ar urma la un moment dat să încerce să anexeze întregul teritoriu care, după cum se știe deja foarte bine, aparține de Danemarca, țară care ar putea fi prezentă la Cupa Mondială din vară, organizată de SUA în colaborare cu Mexic și Canada, un motiv în plus de îngrijorare că total,