ANPC, noi amenzi de Black Friday. H&M, Lensa și Meli Melo, printre cele 22 de firme sancționate

Continuă campaniile de reduceri frauduloase de Black Friday din țara noastră, iar organele competente au luat măsuri.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a dat noi amenzi, după ce s-a descoperit că mai mulți operatori economici nu au respectat legea.

Este vorba despre alte 28 de site-uri și magazine fizice care au fost verificate, iar 22 dintre ele au primit .

De asemenea, trei dintre ele au primit avertismente.

„Alte 28 de site-uri și magazine cu vânzare directă, care au anunțat reduceri speciale în cea mai activă perioadă din an, din acest punct de vedere, au fost verificate de Comandamentul Special Black Friday – structura aparținând Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – pentru a se asigura că respectă prevederile legale în ceea ce privește reducerile și promoțiile”, a transmis ANPC.

Ce abateri au fost descoperite de inspectorii ANPC

Au fost descoperite mai multe abateri, printre care:

produsele erau la reducere, dar nu exista, de fapt, o scădere de preț;

nu există informații clare despre momentul în care se va termina promoția;

informații confuze pe site-uri despre reduceri;

„Prețul de referință afișat pe site nu era cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al prețului redus creându-se premisa existenței unui avantaj specific prețului, consumatorii fiind determinați să ia o decizie de tranzacționare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitate”, arată ANPC, într-un comunicat de pe pagina sa de Facebook.

Alte nereguli descoperite au mai fost:

afișarea prețurilor nu s-a făcut conform legii: era un singur preț, în loc de două (cel vechi și cel nou);

prețurile erau diferite chiar și de la raft la casa de marcat;

prețul vechi era acoperit de o etichetă cu noul preț.

Ce magazine au fost amendate pentru promoțiile de Black Friday

Iată care este lista magazinelor care au fost sancționate pentru :

Tensa Art Design, Ilfov (www.lensa.ro), SMS România Bucureşti, Montecristo Ilfov, Vabro Retail Maramureş, F64 Studio Bucureşti (www.f64.ro), Artima Cluj, Meli Melo Fashion Cluj, Sboujee Gold Cluj.

Au mai fost sancționate Sport Vision Trading Cluj, Birth Stone Cluj, Inditex România Cluj, Laceworld Design Cluj, Kvantum Sport Cluj, B&B Collection Cluj, H&M Henes&Mauritz Cluj, Eroglu România Cluj, Grand Bazar & Stock House Concept Oradea.

Vizate au fost și LPP România Fashion Bistriţa, Studio Moderna Bistriţa Modaverse Constanţa (www.modaverse.ro), Smyk All for Kjds Oradea, Kik Textillen und Non Food Oradea.