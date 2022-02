Amenzi drastice după derby-ul Dinamo – FCSB 0-3. Ce riscă echipa lui Gigi Becali la următoarea abatere a fanilor

Aproximativ 5000 de spectatori au asistat la ultimul derby jucat în Ștefan cel Mare. FCSB a învins-o pe Dinamo la scor de neprezentare, roș-albaștrii fiind susținuți de 250 de ultrași.

, astfel că cele două rivale au primit amenzi din partea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

Comisia de Disciplină, amenzi usturătoare pentru Dinamo și FCSB

Echipa lui Gigi Becali a primit amenda maximă, în valoarea de 60 de mii de lei. Roș-albaștrii au fost penalizați din cauza incidentelor din tribune și folosirea materialelor pirotehnice, unele dintre ele ajungând și pe suprafața de joc.

De cealaltă parte, dinamoviștii scapă mult mai ieftin. Clubul din Ștefan cel Mare trebuie să achite „doar” 15 mii de lei din cauza fanilor.

„Dinamo 1948 SA vs. FC FCSB – Incidente – În baza art. 82.1 si 3.a si c. raportat la art. 83.2.d) din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În baza art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 60.000 lei”, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal.

FCSB riscă să joace fără spectatori. Mesajul lui Mihai Stoica pentru Peluza Nord

Astfel, FCSB se alătură rivalei Rapid echipelor care au atins pragul maxim de penalitate și riscă să joace meciurile fără spectatori în tribune în cazul unei recidive.

Fanii vicecampioanei sunt în conflict cu propriul club în această perioadă. Peluza Nord contestă vehement conducerea FCSB, în frunte cu Gigi Becali, mai ales după despărțirile de Edi Iordănescu și de Constantin Budescu.

Cu toate acestea, Mihai Stoica îi așteaptă în continuare la meciuri pe ultrași, cărora . Fanii roș-albaștrilor au fost foarte revoltați în finalul ultimului meci din Casa Pariurilor Liga 1, când FCSB a făcut doar 2-2, acasă cu FC U Craiova 1948.

„Am mai trăit momente din astea, dar nu e bine să se facă astfel de lucruri, pentru că fotbalul e făcut pentru suporteri, mai ales acum într-o perioadă cu pandemia, cu 30% din stadion… nu se face așa.

Pe noi ne înjură Peluza Nord, ne strigă demisia, dar eu tot vreau să vină. Fără suporteri nu e niciun farmec la fotbal, acesta e adevărul.

Și noi era să batem, atunci la 2-2, chiar când ei ne înjurau și ne strigau demisia. Dar, repet, tot vreau ca ei să vină și mereu am vrut să fie stadionul plin cu suporteri”, a mai spus MM Stoica, la .