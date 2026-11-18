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Meciul dintre Universitatea Cluj și FCSB nu a fost lipsit de „incidente”. Clujenii au avut cel mai mult de suferit pentru că sunt gazde, deci sunt responsabili și de comportamentul suporterilor oaspeți, cei ai FCSB în acest caz.

Amenzi după Universitatea Cluj – FCSB. Au contat torțele și scandările obscene ale galeriilor

Astfel, amenzile au fost împărțite conform regulamentelor pentru „comportament” neregulamentar al spectatorilor, precum și „introducerea în stadion a materialelor explozive, incendiare, fumigene sau a altor obiecte periculoase”.

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Mai mult, a contat că fanii au aprins torțe și le-au aruncat pe teren. Pentru acestea, „în temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei”, conform oficialilor FRF.

De asemenea, Universitatea Cluj a primit amendă de 7.500 de lei ca și organizator pentru „afișarea sub orice formă de inscripții rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare și obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor”, în temeiul „art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD”. Totuși, conform regulamentelor, Universitatea Cluj

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Nu au scăpat de amenzi nici cei de la FCSB, pentru scandările obscene ale fanilor de pe Cluj Arena

care nu scapă de răspundere pentru fanii lor, conform art. 82 alin. (3) lit. b): „Afișarea sub orice formă de inscripții rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare și obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor.”

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Mai mult, conform art. 54 alin. (2) din Regulamentul Disciplinar FRF, care „sancționează cluburile pentru afișarea de către suporteri a mesajelor rasiste, xenofobe, discriminatorii sau denigratoare ori pentru alte comportamente de acest fel”.