Amenzi la Rapid! Victor Angelescu, anunț după ultimul scandal din Giulești: „Nu e el principalul vinovat"

Scandal uriaș la Rapid după Rapid – CFR 1-2! Victor Angelescu a anunțat amenzi și a vorbit despre jucătorul huiduit de proprii fani. „N-a fost vina lui”.
Alex Bodnariu
06.05.2026 | 09:30
S-au dat amenzi la Rapid! Aioani nu a fost sancționat după meciul cu Dinamo
S-au luat măsuri la Rapid după situația complicată traversată de echipa giuleșteană în meciul cu Dinamo din Superliga României. Victor Angelescu, președintele clubului, a anunțat că s-au aplicat amenzi după ce Marian Aioani, portarul de bază al grupării de sub Podul Grant, a ieșit accidentat în minutul 3 al derby-ului cu „câinii roșii”.

Ce s-a întâmplat cu Marian Aioani în Dinamo – Rapid 3-1

Marian Aioani a ieșit accidentat în minutul trei al derby-ului Dinamo – Rapid (3-1) din etapa a șasea a play-off-ului Superligii. Portarul acuzase dureri la coapsă încă din ziua anterioară meciului, dar Constantin Gâlcă a ales să-l titularizeze. Locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani).

Revenirea lui Aioani în poartă contra CFR Cluj a fost primită cu ostilitate maximă de galeria Rapidului. Portarul a fost luat în colimator încă de la încălzire, fanii considerând că ieșirea sa prematură din derby-ul cu Dinamo nu a fost justificată medical. Scandările nu s-au oprit la fluierul de start, iar Aioani a fost huiduit la fiecare minge atinsă, cu înjurături directe precum „Blatistule!” și „Gunoiule!”.

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre situația portarului după meciul cu CFR. Oficialul clubului din Giulești a anunțat că s-au aplicat amenzi și a subliniat că vina nu i-a aparținut jucătorului, ci unor membri din staff.

„Aioani a avut o stăpânire de sine senzațională cu CFR. A făcut un meci foarte bun, a jucat foarte bine, la un moment dat l-a și driblat pe unul dintre jucători. A fost primul care a mers la galerie după meci, să-i salute.

La noi a fost o problemă cu schimbarea lui în minutul 1 cu Dinamo. Nu e normal, noi asta discutăm înăuntru, în cadrul clubului, și n-o să vin niciodată aici, în emisiune, să spun anumite lucruri. Dar o să spun un lucru: n-a fost vina lui Aioani. Poate s-a înțeles greșit când am vorbit. Eu sunt supărat și am dat amenzi pentru altcineva. N-a fost vina portarului că a ieșit în minutul 1. S-au luat anumite măsuri, dar nu în privința jucătorului. Eu știu situația. Vă spun clar că nu e el principalul vinovat”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
