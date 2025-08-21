Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot scoate din buzunare până la 30.000 de lei

Amenzi de până la 30.000 de lei pentru o anumită categorie de șoferi care nu respectă legea. Guvernul a majorat, joi, sancțiunile. Astfel, cei care nu se conformează . Pentru ce greșeli poți fi pedepsit și cine sunt cei care vor suporta consecințele.

Amenzi mai mari pentru o categorie de șoferi

Guvernul a majorat, joi, cu până la 50%, de TIR. Persoanele vizate sunt cele care refuză sau evită verificarea masei sau a dimensiunilor vehiculelor destinate transportului de marfă. Actul normativ adoptat modifică Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. De asemena, Executivul vine și cu explicații.

În prezent, pentru aceste fapte, amenzile sunt între 10.000 și 20.000 de lei. Cu toate acestea, ele au fost majorate și acum încep de la 15.000 de lei și pot ajunge până la 30.000 de lei. Mai exact, sancțiunile se dau pentru sustragerea de la control, obstrucţionarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurare a dimensiunilor, conform .

Motivul pentru care s-au mărit amenzile pentru șoferii de TIR

Documentul vine și cu explicații în ceea ce privește motivul pentru care s-a luat această decizie. Astfel, Guvernul arată că măsura vizează protejarea infrastructurii rutiere de impactul circulaţiei vehiculelor care depăşesc masele totale maxime admise, precum şi creşterea gradului de siguranţă rutieră în cazul vehiculelor grele.

„Drept consecinţă a intrării României în Spaţiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea şi vizarea documentului care permite accesul la reţeaua rutieră pe sensul de intrare/ieşire în/din România pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare şi de graniţa internă sau externă UE”, a amintit Guvernul, conform sursei menționate.

Astfel, ordonanța împiedică tranzitarea României și de vehiculele care depășesc înălțimea maximă admisă pe unele sectoare de drumuri. Pe de altă parte, crește lungimea permisă pentru un convoi format din vehicule care depășesc masele și/sau dimensiunile admise, de la 75 m la 200 m.