Amenzi uriașe pentru CFR Cluj și Rapid. Ce alte cluburi din SuperLiga au fost ”arse” de Comisia de Disciplină

Practic, cluburile au fost penalizate în urma neregulilor organizatorice din derby-urile CFR Cluj – Universitatea Cluj, respectiv Petrolul – Rapid București. Conform anunțului de pe site-ul LPF, oficialii nu au gustat spectacolul pirotehnic prezentat de galeriile implicare la cele două meciuri, dar nici la alte nereguli.

Amenzi uriașe pentru CFR Cluj și Rapid după ”incidentele” din derby-uri

, fiind club organizator al partidei cu Universitatea Cluj, iar oaspeții au primit o amendă de 15.000 de lei, situația a stat invers la meciul dintre Petrolul și Rapid.

ADVERTISEMENT

Aici, giuleștenii au primit o amendă de 33.250 de lei, în timp ce gazdele de la Petrolul au fost amendate cu ”doar” 15.000 de lei. “FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei“, se arată pe site-ul LPF. Așadar, amenzi usturătoare pentru toate galeriile implicate.

ADVERTISEMENT

SuperLiga se reia în forță cu super meciuri!

Anunțul făcut de LPF vine cu doar câteva ore înainte de reluarea campionatului, în cel mai așteptat sezon al SuperLigii din ultima perioadă. Așadar, etapa a 22-a din SuperLiga, prima din 2024, se reia vineri, 19 ianuarie, de la ora 17:00, cu meciul dintre Sepsi și Politehnica Iași, fiind urmat de la ora 20:00 de meciul dintre Rapid București și FCU Craiova 1948.

Sâmbătă, 20 ianuarie, Universitatea Cluj primește vizita celor de la FC Hermannstadt, de la ora 17:00, în timp ce Petrolul se duelează cu Dinamo de la ora 20:00. Duminică, 21 ianuarie, FC Botoșani dă piept cu CFR Cluj, de la ora 15:00, în timp ce Universitatea Craiova are meci complicat cu Farul ”Regelui” Hagi de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

Etapa se încheie luni, 22 ianuarie, cu FC Voluntari – Oțelul, de la ora 17:00, urmat de FCSB – UTA Arad, de la ora 20:00. Lider în SuperLiga este FCSB, cu 44 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 36 de puncte și Universitatea Craiova cu 34 de puncte. Așadar, un campionat mai incendiar ca niciodată, cu tot mai multe echipe care aspiră la primele locuri în clasament.

Cine retrogradează și cine va ajunge în play-off?

este pe locul 4, cu 33 de puncte, urmată de Sepsi OSK Cu 30 de puncte. Lucrurile se complică în această parte a clasamentului, unde Farul (30 puncte), FC Hermannstadt (29 de puncte), Universitatea Cluj (29 de puncte), FCU Craiova 1948 (27 de puncte) și Petrolul Ploiești (27 dde puncte), sunt separate de doar trei puncte.

ADVERTISEMENT

Între timp, la retrogradare se află Oțelul Galați (26 de puncte), urmată de UTA Arad (24 de puncte), FC Voluntari (24 de puncte), Poli Iași (23 de puncte), însă aceste echipe oricând pot să ajungă mai aproape de play-off, dacă vor lega 2-3 victorii. În schimb formațiile Dinamo București (16 puncte) și FC Botoșani (12 puncte) par condamnate la retrogradare și va fi nevoie de un miracol pentru a se salva în acest sezon.