Amenzi uriașe pentru funcționarii ANAF care încalcă termenele în relația cu cetățenii. Ce sume prevede proiectul de lege inițiat de USR

Măsura apare într-un proiect de lege inițiat de către senatorul USR de Cluj, Cristian Bordei. Astfel, dacă inițiativa legislativă va ajunge lege, funcționarii ANAF vor putea fi obligați la plata unor amenzi serioase, între 2.000 și 10.000 lei, pentru încălcarea termenelor ce apar în relația cu contribuabilii.

Amenzi serioase pentru funcționarii ANAF

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al USR, prevederea principală a proiectului legislativ spune că „nerespectarea de către organele fiscale a obligației de a organiza întâlnirea cu contribuabilul în vederea demarării procedurii de mediere va fi considerată drept contravenție și va fi pedepsită cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, amenda urmând să fie aplicată funcționarilor ce aveau obligația de a îndeplini procedura”.

ADVERTISEMENT

Cristian Bordei, , este de părere că introducerea acestor amenzi ar putea reuși să-i responsabilizeze pe angajații ANAF. Senatorul spune că în foarte multe cazuri, tocmai din cauza neîndeplinirii obligațiilor ce le revin funcționarilor ANAF contribuabilii suferă consecințe majore, precum executarea silită sau blocarea conturilor.

„Există foarte multe situații in care contribuabilii sunt executați abuziv de către organul fiscal, fără sa existe clarificarea obligației fiscale înscrise în somație. In astfel de cazuri, contribuabilul are dreptul să solicite, conform legii, inițierea procedurii de mediere, pe parcursul căreia executarea silită se suspendă, însă adesea ANAF ignoră pur și simplu termenele legale prevăzute pentru această procedură.

ADVERTISEMENT

De cele mai multe ori, victimele acestei încălcări a legii de către organele fiscale/ANAF sunt, în majoritate, persoane cu venituri mici, vârstnici cu pensii infime, familii cu mai mulți copii, familiile monoparentale, etc… categorii care nu își permit sa apeleze la consultanță de specialitate sau la avocați”, a declarat senatorul USR Cristian Bordei.

ANAF abuzează de termenii legali în relația cu contribuabilii

Oficialul USR subliniază că, potrivit legii actuale, după depunerea procedurii de mediere, executarea silită încetează până la finalizarea medierii. Contribuabilii au termen 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită să comunice intenția de mediere.

ADVERTISEMENT

După acest pas, de mediere și să stabilească întâlnirea de mediere cu contribuabilul, procedură finalizată prin încheierea unui proces-verbal în care se consemnează soluţiile identificate. După această dată, contribuabilul executat silit mai are la dispoziție alte 15 zile pentru a plăti sumele datorate.

Dar, potrivit , senatorul Cristian Bordei subliniază că „există cazuri în care ANAF nu răspunde în termen, nu răspunde luni de zile sau niciodată, drept pentru care executarea silită continuă, fără a da contribuabilului posibilitatea de a aduce clarificări”.

ADVERTISEMENT

„Desigur, nu există nicio explicație pentru faptul că încălcarea termenelor de către organele fiscale nu este sancționată și nu există sancțiuni pentru organul fiscal care omite să-și îndeplinească obligațiile”, a mai precizat senatorul Cristian Bordei.