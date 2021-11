Cât vor fi amenzile rutiere. Posibilele efecte perverse ale creșterii salariului minim și instalării unui guvern cu puteri depline

Pe lângă veștile bune pentru cetățeni, cum ar fi creșterile de salarii, pensii și alocații, debutul anului 2022 ar putea aduce și o lovitură pentru șoferii din România.

Amenzile de circulație ar putea crește semnificativ de la 1 ianuarie. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă autoritățile nu plafonează, încă o dată, valoarea punctului de amendă.

În prezent, punctul de amendă, care are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie, este înghețat la suma de 145 de lei.

Amenzile rutiere s-ar putea majora substanțial de la 1 ianuarie. Care ar putea fi valoarea punctului de amendă

De la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut va fi de 2.550 de lei, ceea ce înseamnă că un ar putea ajunge la 255 de lei.

În cazul în care măsura plafonării decisă prin OUG nu se va menține, valoarea punctului de amendă ar putea crește cu mai bine de 100 de lei.

Codul rutier stabilește că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut.

În România, încă din 2017, valoarea punctului de amendă e plafonată de Guvern la 145 de lei, chiar dacă salariul minim s-a majorat de mai multe ori de atunci.

Această măsura a plafonării e luată an de an, prin ordonanță de urgență (OUG), însă pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de un Guvern cu puteri depline, nu unul interimar sau demis, cum are România în prezent.

Plafonarea amenzilor la 145 pentru 2021, decisă în ultima zi din 2020

Pentru 2021, punctul de , plafonat la 145 de lei, a fost decis Guvernul în ultima zi a anului.

Premierul Florin Cîțu, cu putere depline la acea vreme, a anunțat, finalul unei ședinței de guvern, că punctul de amendă va fi menținut la 145 de lei.

Ultima creștere a amenzilor de circulaţie a avut loc în 2017, când punctul de amendă a crescut de la 125 la 145 de lei. La acea dată, salariul minim brut pe economie era de 1.450 de lei. Punctul de amendă a fost plafonat apoi, anual, prin OUG.

Anterior, pentru 2020, plafonarea a fost adoptată abia pe 9 ianuarie, astfel că în primele 8 zile ale lui 2020, punctul de amendă nu a mai fost plafonat. Șoferii amendați în acea perioadă au primit amenzi mai mari cu peste 50%, în condițiile în care un punct de amendă avea, la acel moment, valoarea de 223 de lei, în loc de 145 de lei.