Amenzile uriașe pe care le riscă românii care închiriază locuințele ilegal. Condiția care trebuie respectată

în regim hotelier vor fi sancționate usturător. Ministerul Turismului va impune amenzi de 30.000 de lei celor care își oferă locuințele spre închiriere pe platforme online fără a avea înregistrare și clasificare oficială din partea statului.

Amenzi pentru cei care închiriază ilegal locuințele

Pe Strada Smârdan 16 din Centrul Vechi al Capitalei se găsește o proprietate autorizată de Ministerul Turismului, dar în blocul respectiv mai sunt încă 8 , dintre care doar jumătate sunt înregistrate conform normelor statului, potrivit .

ADVERTISEMENT

Aceeași situație este și în blocurile care se află pe Calea Victoriei și la Piața Romană. Pe platformele de închiriere se găsesc, totuși, zeci de alte astfel de apartamente, deoarece unii proprietari încearcă să evite taxele suplimentare.

Proprietarii de apartamente închiriate instalează cutii cu cifru separat la intrare, din care turiștii își pot lua cheile la sosire. Ei reușesc să ofere tarife mult mai mici, fără a respecta regulile concurenței corecte.

ADVERTISEMENT

„Reuşesc să opereze la preţuri de cost mult mai mici decât noi făcând o concurenţă neloială. În ţări precum Marea Britanie, Franţa, deja marii agregatori sunt obligaţi deja să trimită toate aceste date către autorităţile locale”, a spus pentru Observator Alexandru Bogatu Pavel, operator hotelier.

Ministerul Turismului schimbă legea

Elena Alexandru este administrator de regim hotelier și are 45 de apartamente închiriate în acest regim, plătind impozite fixe la ANAF pe an, impozite locale de 2% lunar, plus taxe suplimentare, mai arată sursa citată. Tariful de cazare pentru turiști se ridică la aproximativ 400 de lei pe noapte, în funcție de sezon.

ADVERTISEMENT

Ministerul Turismului va modifica legea începând cu luna viitoare, impunând clasificarea obligatorie a camerelor, pensiunilor sau hotelurilor înainte de promovarea lor pe platformele online.

„Vorbim despre camere, pensiuni sau hoteluri acestea trebuie clasificate în primul rând, după care pot fi promovate pe toate site-urile de promovare în domeniul turismului. Bineînțeles că vom avea amenzi corespunzătoare amenzile vor fi destul de mari, până în 50 de mii de lei”, a spus Lucian-Ioan Rus, secretar de stat Ministerul Turismului, pentru Observator.

ADVERTISEMENT

Înregistrarea în registru este gratuită și poate fi efectuată online. Cererea pentru închirierea pe termen scurt a cunoscut o creștere bruscă în timpul pandemiei la nivel global. Pentru a contracara listările neautorizate, Comisia Europeană a instituit deja obligativitatea schimbului de date între platforme și instituțiile de reglementare.