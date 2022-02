Ce face Ameri Nasrin după ce și-a dat demisia de la Antena Stars: ”O să încep un proiect online”

Ameri Nasrin a demisionat de la Antena Stars la sfârșitul anului trecut, ea anunțându-și despărțirea de telespectatorii care au urmărit-o la matinal timp de opt ani în direct. Acum, frumoasa prezentatoare TV și-a anunțat revenirea în noi proiecte.

Ameri Nasrin revine cu noi proiecte după demisia de la Antena Stars

”Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars”, a spus, în direct,

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, XNS, de la Antena Stars, Nasrin și-a anunțat planurile de viitor. Și, printre altele, pe lângă revenirea în televiziune, simpatica prezentatoare a matinalului a dezvăluit că pune la punct și un proiect online.

”Am încheiat un capitol și deschid altul. Sunt 100% convinsă. Am de gând și îmi doresc din suflet, chiar de săptămâna viitoare, o să încep un proiect online. Asta e viitorul. Da, trebuie să spun asta, urmează și alte proiecte în televiziune.

Acum, pentru că am perioada asta de respiro, o perioadă scurtă, după ce voi reîncepe în televiziune, am de gând să mă focusez și pe partea asta, să creez cât mai mult, pentru că eu consider că se poate, există treaba asta”, a dezvăluit, în emisiunea lui Dan Capatos, Ameri Nasrin.

Ameri Nasrin începe filmările săptămâna viitoare

Mai mult, a mai explicat exotica prezentatoare TV, ea va concura în podcast-uri cu nume grele din showbiz precum Cătălin Măruță sau Codin Maticiuc. ”De săptămâna viitoare o să încep primele filmări. O să fie o emisiune pe YouTube. (…)

Am fost puțin sceptică, sunt Măruță, Codin, care a făcut milionul (de vizualizări, n.red.) cu Prodan. Eu fac singură podcast-ul”, a mai explicat Ameri Nasrin.

De ce a plecat Ameri Nasrin de la Antena Stars

Pe lângă anunțul că va reveni în televiziune și că își va face un podcast, Ameri Nasrin a explicat și motivele pentru care a decis să plece de la Antena Stars, loc în care a lucrat, ca prezentatoare al matinalului, timp de opt ani.

„Acum a fost momentul. Nu a fost oboseală, tu știi ce înseamnă, dar am avut opt ani de matinal și de Star Magazin, vreo nouă dacă iau în calcul și Antena 2, am prins transformarea. Însă așa am simțit eu, întotdeauna am mers după feeling.

A fost o decizie la care am lucrat destul de mult timp. Am zis că trebuie o schimbare în viața mea. Și dacă o făceam acum un an sau acum 2 ani cu siguranță nu era momentul potrivit”, a mai spus fosta prezentatoare a matinalului în emisiunea lui Dan Capatos.

De altfel, în momentul demisiei în direct, Ameri Nasrin a anunțat că nu își pune problema să se mai întoarcă la Antena Stars, dar că are în proiect colaborări cu alte televiziuni. ”O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi”, explica ea.

Ameri Nasrin, înlocuită pe post de Natalia Mateuț

Plecarea celei care, timp de opt ani a fost implicată total la realizarea matinalului de la Antena Stars i-a pus pe șefii din Antene într-o situație dificilă, aceștia rămânând fără vedeta postului. După o lună însă, pare-se, au găsit o soluție, de avarie, care funcționează și în aceste momente.

Mai exact, aceasta prezentând, acum, matinalul televiziunii, alături de Andrei Ștefănescu, cel cu care a colaborat, o bună bucată de vreme, și la show-ul Showbiz Report.