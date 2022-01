America Centrală, lovită de un cutremur puternic: 6.1 pe Richter

Țările lovite de cutremurul puternic sunt: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ).

De asemenea, seismul a provocat o adâncime de 49 de kilometri (30,45 mile). Nu s-au raportat până acum pagube materiale sau victime, informează publicația internațională,

Mai mulți oameni au ieșit în stradă, din locuințe, de teama seismului. Cutremul s-a resimțit puternic în capitala Nicaragua, Managua. Inclusiv călătorii de pe aeroportul internațional al capitalei au fost evacuați din terminal.

Evenimentul de față vine la o săptămână după un altul major, de pe continentul asiatic. În Indonezia, pe data de 29 decembrie 2021 s-a declanșat un cutremur cu magnitudinea de 7.1 pe Richter. Seismul s-a simțit chiar și la 600 km distanță, în Darwin, Australia.

Seismul a pornit, mai exact, din Kepulauan Barat Daya, adică la aproximativ 113 km nord-est de Timorul de Est și în pofida magnitudinii mari,

Cutremur de 7.1 pe Richter în Indonezia

Oamenii au fost înspăimântați de cutremur și au relatat pe rețelele de socializare cum au fost luați prin surprindere.

”A fost un cutremur lung și destul de puternic, dar din anumite motive, nu mulți oameni din clădirea noastră au fugit”, a declarat o persoană pe Twitter.

”A durat aproximativ cinci-șase minute și a venit în două valuri. Toate bune. Experiență nouă”, a mai relatat un alt internaut.

Cum reacționăm în caz de cutremur. Câteva sfaturi utile

trebuie să fim foarte prudenți la cum acționăm. Deși este dificil în a ne păstra calmul în astfel de situații, autoritățile recomandă tocmai să ne păstrăm calmul și să nu intrăm în panică.

De altfel, este recomandat să nu luăm liftul, deoarece se poate întrerupe curentul și riscăm să ne prăbușim în gol și să rămânem blocați. Este recomandat și să nu ieșim din locuințe și să fugim pe scări.

Cel mai bine este să ne adăpostim sub tocul ușii sau sub o masă/birou. Atenție, nu vă așezați sub o masă dacă se află sub fereastră!

O altă recomandare este închiderea surselor de foc cât putem de repede, iar dacă nu reușim pe loc, să încercăm imediat după eveniment.