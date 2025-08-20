„America, ne-am întors!” Casa Albă are cont oficial pe TikTok, platforma pe care Donald Trump a vrut să o interzică

Casa Albă este prezentă pe TikTok. Donald Trump a vrut să interzică platforma la nivelul Statelor Unite ale Americii, dar se pare că a revenit la sentimente mai bune. Astfel, acum, Casa Albă are primul cont oficial de TikTok.

Casa Albă și-a deschis cont pe TikTok

Casa Albă și-a deschis marți primul cont de TikTok. În doar o oră de la prezența pe platformă, contul Casei Albe a adunat 14.000 de urmăritori și 21.000 de aprecieri la videoclipul postat.

Interesul internauților continuă să crească și, drept dovadă, se poate lăuda acum cu peste 77.000 de urmăritori. Primul videoclip postat pe platformă are un mesaj simplu, care nu lasă loc de interpretări: „America, ne-am ÎNTORS! Ce faceți, TikTok?”

„În fiecare zi mă trezesc hotărât să ofer o viață mai bună oamenilor din toată această națiune. Eu sunt vocea voastră.”, a declarat președintele Trump în primul videoclip publicat pe noul cont, care a depășit 500.000 de vizualizări.

Prezența Casei Albe pe TikTok nu garantează un viitor sigur aplicației în Statele Unite ale Americii. Din contră, viitorul este unul incert, deoarece Trump a continuat să prelungească termenul limită pentru ByteDance, compania-mamă din China, să vândă sau să renunțe la TikTok.

America we are BACK! What’s up TikTok?

TikTok a fost interzis în America la începutul acestui an, însă pentru o perioadă scurtă

În iunie, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a amânat termenul până pe 17 septembrie. Atunci, a fost pentru a treia oară când termenul a fost extins înainte ca interdicția să intre în vigoare. Platforma a fost deja interzisă o dată în SUA, în luna ianuarie. Totuși, a revenit câteva zile mai târziu, spre bucuria utilizatorii americani.

„Suntem recunoscători pentru leadershipul și sprijinul președintelui Trump în asigurarea faptului că TikTok rămâne disponibil pentru cei peste 170 de milioane de utilizatori americani și 7,5 milioane de afaceri din SUA care se bazează pe această platformă, în timp ce continuăm să colaborăm cu biroul vicepreședintelui Vance.”, a fost mesajul transmis TikTok, în iunie.

De ce a vrut Donald Trump să interzică TikTok în Statele Unite ale Americii

Inițial, Trump a fost revoltat pe TikTok din cauza modului în care China a gestionat pandemia de coronavirus. Efortul lui Trump de a interzice TikTok a fost blocat de un judecător federal. În 2020, acesta a decis că Trump și-a depășit autoritatea. Ulterior, președintele Biden a revocat interdicția lui Trump în 2021.

Totul s-a schimbat patru ani mai târziu, în 2024. Atunci, Donald Trump a început să critice majoritatea bipatizană din Congres pentru că promova un proiect similar cu dorința lui din 2020. Și anume, de a interzice TikTok în America dacă ByteDance nu vinde aplicația.

Ulterior, pentru a ajunge și la alte categorii de public. A folosit TikTok în timpul campaniei și a declarat că a fost o platformă esențială pentru a ajunge la tineri. Inclusiv fiul său cel mai mic, Barron, l-a încurajat să se concentreze pe platformă pentru a câștiga simpatia tinerilor alegători.