Americanii, anunț oficial cu privire la Messi! Ce se întâmplă în campionatul în care debutează și Louis Munteanu

Antrenorul principal al Inter Miami CF, Javier Mascherano, a confirmat că Lionel Messi va fi disponibil pentru a juca în meciul de deschidere al sezonului Major League Soccer, împotriva Los Angeles FC, programat la noapte în California.

Messi și-a revenit și e apt pentru startul noul sezon din MLS

„Messi este bine, s-a antrenat la același nivel ca restul echipei toată săptămâna”, a declarat Mascherano despre cel mai important fotbalist din echipa sa. Acesta a suferit o accidentare pe 7 februarie, fapt care a alertat conducerea campioanei din MLS.

Messi a avut o întindere musculară la gamba stângă, suferită în timpul meciului de pregătire împotriva echipei Barcelona SC, din Ecuador.

Între timp, Messi s-a întors la antrenamente și e gata pentru al patrulea său sezon în MLS. Inter Miami intră în campania 2026 ca și campioană en titre, după ce a pentru prima dată trofeul, învingând Vancouver Whitecaps în finală. Echipa va concura acum în CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup și Campeones Cup, pe lângă sezonul regulat al MLS.

Argentinianul se apropie de golul 900 al carierei

Pentru Lionel Messi, anul 2026 îl poate aduce în postura de a-și bate următorul record. El se apropie de încă un moment important în incredibila sa carieră: al 900-lea gol.

Câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a marcat 896 de goluri în cariera lui de senior, pentru Argentina, Barcelona, Paris Saint-Germain și Inter Miami.

Sezonul MLS 2026 începe în acest weekend, Miami jucând la LAFC pe 21 februarie, iar Argentina revine în acțiune pe 27 martie, la Doha, împotriva Spaniei, în Finalissima. Așadar, ar trebui să fie doar o chestiune de timp până când Messi va marca cele patru goluri de care are nevoie pentru a atinge golul 900.

În prezent, rivalul Cristiano Ronaldo este singurul jucător activ care a marcat peste 900 de goluri în cariera sa profesională, realizând această performanță în septembrie 2024. Având în vedere că următorul jucătorul activ cu cel mai mare număr de goluri este Robert Lewandowski, cu doar 690, s-ar putea să treacă ceva timp până când alți jucători vor ajunge la borna lui Ronaldo și mai mult ca sigur Messi.

Louis Munteanu și alte vedete noi în MLS

Echipa sa, DC United, joacă pe teren propriu cu Philadelphia Union. Românul e unul dintre jucătorii noi din această ediție a MLS, în care destule vedete au venit să întărească competiția.

Printre alte nume de marcă care s-au alăturat echipelor din MLS în acest an se numără James Rodriguez, de la Minnesota United, care a semnat un contract pe șase luni în încercarea de a-și găsi forma înainte de campania Columbiei pentru Cupa Mondială.

Același obiectiv îl are și germanul Timo Werner, care a ajuns la San Jose Earthquakes. El devine al treilea star german, care își desfășoară activitatea într-un campionat, care îi are deja pe Thomas Muller, la Vancouver Whitecaps, și pe Marco Reus, la Los Angeles Galaxy.

Ediția din MLS care începe la noapte va fi ultima în actualul format. Din 2027, americanii renunță la formatul primăvară – toamnă și vor trece la cel classic, asemenea celor din majoritatea campionatelor europene.

În MLS joacă și internaționalul român de juniori, Ștefan Chirilă, legitimat la FC Cincinnati. În vârstă de 19 ani, el a bifat sezonul trecut cinci prezențe la prima echipă și 23 de meciuri la formația secundă.

Prima etapă din MLS

St. Louis City – Charlotte

Cincinnati – Atlanta United

DC United – Philadelphia Union

Orlando City – New York Red Bulls

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake City

Austin – Minessota

Dallas – FC Toronto

Dynamo Houston – Chicago Fire

Nashville – New England Revolution

Los Angeles FC – Inter Miami

Portland Timbers – Columbus Crew

San Diego FC – CF Montreal

San Jose – Kansas City

Los Angeles Galaxy – New York City

Seattle Sounders – Colorado Rapids