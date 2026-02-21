Sport

Americanii, anunț oficial cu privire la Messi! Ce se întâmplă în campionatul în care debutează și Louis Munteanu

O nouă ediție a MLS începe astăzi peste Ocean, acolo unde Louis Munteanu va avea șansa de a se confrunta cu marele star argentinian pe 7 martie, la Washinghton
Catalin Oprea
22.02.2026 | 00:30
Americanii anunt oficial cu privire la Messi Ce se intampla in campionatul in care debuteaza si Louis Munteanu
ULTIMA ORĂ
Messi și Louis Munteanu vor fi adversari în MLS FOTO colaj fanatik
ADVERTISEMENT

Antrenorul principal al Inter Miami CF, Javier Mascherano, a confirmat că Lionel Messi va fi disponibil pentru a juca în meciul de deschidere al sezonului Major League Soccer, împotriva Los Angeles FC, programat la noapte în California.

Messi și-a revenit și e apt pentru startul noul sezon din MLS

„Messi este bine, s-a antrenat la același nivel ca restul echipei toată săptămâna”, a declarat Mascherano despre cel mai important fotbalist din echipa sa. Acesta a suferit o accidentare pe 7 februarie, fapt care a alertat conducerea campioanei din MLS.

ADVERTISEMENT

Messi a avut o întindere musculară la gamba stângă, suferită în timpul meciului de pregătire împotriva echipei Barcelona SC, din Ecuador. După acest incident, Inter Miami a decis să reprogrameze ultimul meci amical de pregătire, împotriva echipei Independiente del Valle, din Puerto Rico, pentru 26 februarie, în loc de data inițială de 13 februarie.

Între timp, Messi s-a întors la antrenamente și e gata pentru al patrulea său sezon în MLS. Inter Miami intră în campania 2026 ca și campioană en titre, după ce a pentru prima dată trofeul, învingând Vancouver Whitecaps în finală. Echipa va concura acum în CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup și Campeones Cup, pe lângă sezonul regulat al MLS.

ADVERTISEMENT
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Digi24.ro
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”

Argentinianul se apropie de golul 900 al carierei

Pentru Lionel Messi, anul 2026 îl poate aduce în postura de a-și bate următorul record. El se apropie de încă un moment important în incredibila sa carieră: al 900-lea gol.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Aduceți penele!" Florin Prunea a auzit cine a strigat și l-a "mitraliat" în direct, după Rapid - Dinamo

Câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a marcat 896 de goluri în cariera lui de senior, pentru Argentina, Barcelona, Paris Saint-Germain și Inter Miami.

Sezonul MLS 2026 începe în acest weekend, Miami jucând la LAFC pe 21 februarie, iar Argentina revine în acțiune pe 27 martie, la Doha, împotriva Spaniei, în Finalissima. Așadar, ar trebui să fie doar o chestiune de timp până când Messi va marca cele patru goluri de care are nevoie pentru a atinge golul 900.

ADVERTISEMENT

În prezent, rivalul Cristiano Ronaldo este singurul jucător activ care a marcat peste 900 de goluri în cariera sa profesională, realizând această performanță în septembrie 2024. Având în vedere că următorul jucătorul activ cu cel mai mare număr de goluri este Robert Lewandowski, cu doar 690, s-ar putea să treacă ceva timp până când alți jucători vor ajunge la borna lui Ronaldo și mai mult ca sigur Messi.

Louis Munteanu și alte vedete noi în MLS

Louis Munteanu este anunțat și el titular în meciul de debut în MLS. Echipa sa, DC United, joacă pe teren propriu cu Philadelphia Union. Românul e unul dintre jucătorii noi din această ediție a MLS, în care destule vedete au venit să întărească competiția.

Printre alte nume de marcă care s-au alăturat echipelor din MLS în acest an se numără James Rodriguez, de la Minnesota United, care a semnat un contract pe șase luni în încercarea de a-și găsi forma înainte de campania Columbiei pentru Cupa Mondială.

Același obiectiv îl are și germanul Timo Werner, care a ajuns la San Jose Earthquakes. El devine al treilea star german, care își desfășoară activitatea într-un campionat, care îi are deja pe Thomas Muller, la Vancouver Whitecaps, și pe Marco Reus, la Los Angeles Galaxy.

Ediția din MLS care începe la noapte va fi ultima în actualul format. Din 2027, americanii renunță la formatul primăvară – toamnă și vor trece la cel classic, asemenea celor din majoritatea campionatelor europene.

În MLS joacă și internaționalul român de juniori, Ștefan Chirilă, legitimat la FC Cincinnati. În vârstă de 19 ani, el a bifat sezonul trecut cinci prezențe la prima echipă și 23 de meciuri la formația secundă.

Prima etapă din MLS

St. Louis City – Charlotte

Cincinnati – Atlanta United

DC United – Philadelphia Union

Orlando City – New York Red Bulls

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake City

Austin – Minessota

Dallas – FC Toronto

Dynamo Houston – Chicago Fire

Nashville – New England Revolution

Los Angeles FC – Inter Miami

Portland Timbers – Columbus Crew

San Diego FC – CF Montreal

San Jose – Kansas City

Los Angeles Galaxy – New York City

Seattle Sounders – Colorado Rapids

 

 

 

Daniel Paraschiv, mesaj neașteptat după ce a marcat primul gol pentru Rapid chiar...
Fanatik
Daniel Paraschiv, mesaj neașteptat după ce a marcat primul gol pentru Rapid chiar în derby-ul cu Dinamo. Cum a comentat lupta la titlu în SuperLiga
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo!...
Fanatik
Drăgușin, așteptat să fie titular în Tottenham – Arsenal, derby transmis de Voyo! Manchester City vine la două puncte în spatele „tunarilor”. Toate rezultatele zilei
Costel Gâlcă, detalii despre strategia câștigătoare din derby după Rapid – Dinamo 2-1:...
Fanatik
Costel Gâlcă, detalii despre strategia câștigătoare din derby după Rapid – Dinamo 2-1: „Știam că vor lăsa spații”. Ce jucători a remarcat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo!...
iamsport.ro
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo! 'Nu vă mint niciodată!'
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în...
adevarul.ro
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Observatornews.ro
Viscolul a paralizat Moldova și Bărăganul: Oameni blocaţi, microbuze răsturnate şi ambulanţe împotmolite
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea....
as.ro
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!