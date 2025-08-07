Sport

Americanii aruncă cu bani la US Open. Premii colosale la ultimul Grand Slam al anului

Organizatorii turneului de la New York pun la bătaie 90 de milioande de dolari, iar câștigătorii de la simplu vor primi câte cinci milioane de dolari
Catalin Oprea
07.08.2025 | 06:45
ULTIMA ORĂ
Sorana Cirstea va juca la US Open

US Tennis Association a mărit substanțial premiile de la ultimul Grand Slam al anului. Organizatorii turneului de la New York (24 august – 7 septembrie) au decis ca recompesele totale din acest an să atingă 90 de milioane de dolari.

Câștigătorii vor încasa câte cinci milioane de dolari

În acest context, premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare. De departe, cele mai mari premii acordate vreodată în tenis.

Decizia americanilor vine după ce jucătorii de top au purtat discuţii cu reprezentanţi ai fiecăruia dintre cele patru turnee majore. Ei au cerut să primească un procent mai mare din veniturile de la US Open, Wimbledon, Roland-Garros şi Australian Open.

Novak Djokovic, Coco Gauff şi campionii US Open din 2024, Aryna Sabalenka şi Jannik Sinner s-au numărat printre cei 20 de jucători care au semnat o scrisoare trimisă şefilor celor patru turnee de Grand Slam în martie

Creștere de 39 % față de anul trecut

Demersul lor pare să fi avut succes. USTA a decis să ofere o creştere cu 20% a sumei totale a premiilor de la US Open, cea mai mare din istoria tenisului.

Cecul de 5 milioane de dolari din acest an reprezintă o creştere de 39% faţă de 3,6 milioane de dolari anul trecut. Aceeaşi creştere procentuală a fost aplicată şi premiilor pentru finaliști, la simplu, care primesc câte 2,5 milioane de dolari fiecare. Semifinaliştii vor câştiga 1,26 milioane de dolari, o creştere de numai 26%.

Echipele câştigătoare la dublu feminin şi masculin vor primi un milion de dolari, un nou record pentru aceste evenimente de la US Open, unde premiile totale pentru calificări ajung la 8 milioane de dolari, o creştere de 10%.

Suma maximă anterioară pentru un câştigarea unui turneu de simplu US Open a fost de 3,85 milioane de dolari în 2019. Ulterior, premiile au scăzut în timpul pandemiei de COVID-19, din cauza lipsei spectatorilor.

România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal de la US Open. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au garantat un premiu de 110.000 de dolari.

Premii la Grand Slamuri în 2025

US Open – TOTAL 90 milioane de dolari, CÂȘTIGĂTORI – 5 milioane de dolari

Wimbledon – TOTAL 72,2 milioane de dolari CÂȘTIGĂTORI – 4 milioane de dolari

Roland Garros – TOTAL 66,5 milioane de dolari CÂȘTIGĂTORI – 2,97 milioane dolari

Australian Open – TOTAL 59,9 milioane de dolari CÂȘTIGĂTORI – 2,17 milioane de dolari

 

 

 

