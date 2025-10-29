Sport

Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad! Românca reprezintă grupa „Serena Williams”

Unde va fi prezentă Simona la începutul lunii noiembrie? Sportiva a făcut anunțul pe social media, iar americanii au aflat cu ce se va ocupa fostul număr unu mondial.
Alex Bodnariu
29.10.2025 | 11:41
Americanii au aflat ce va face Simona Halep la Turneul Campioanelor de la Riad Romanca reprezinta grupa Serena Williams
Veste mare pentru Simona Halep. A fost invitată la un turneu de prestigiu
Simona Halep a primit o veste excelentă. Retrasă din activitate în luna februarie a acestui an, constănțeanca va fi prezentă în noiembrie la Turneul Campioanelor, care se va desfășura la Riad. Americanii au aflat ce rol va avea fostul lider mondial.

Simona Halep merge la Riad! Românca, invitată la Turneul Campioanelor

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, Simona Halep, s-a retras din sportul profesionist la începutul acestui an, la Cluj, după înfrângerea din primul tur la Transylvania Open, în fața italiencei Lucia Bronzetti. De atunci, nu a mai avut apariții publice la turneele de prestigiu.

Ce rol va avea Simona Halep la Turneul Campioanelor

Românca a fost însă invitată de organizatorii de la Riad la Turneul Campioanelor, competiție la care Simona Halep a evoluat de câteva ori în carieră. Ea le va oferi spectatorilor o experiență premium, alături de alte trei legende ale tenisului feminin.

Simona Halep, Angelique Kerber (Germania), Ons Jabeur (Tunisia) și Garbine Muguruza (Spania) au fost alese de organizatori ca ambasadori ai turneului. Cele patru vor vorbi cu fanii, vor da autografe și vor fi aproape și de terenul de joc.

Cele mai bune 8 jucătoare din lume, calificate la Turneul Campioanelor

Aryna Sabalenka (Belarus), Iga Swiatek (Polonia), Coco Gauff (SUA), Amanda Anisimova (SUA), Jessica Pegula (SUA), Madison Keys (SUA), Jasmine Paolini (Italia) și Elena Rybakina (Kazahstan) sunt cele opt jucătoare care vor lupta pentru trofeu la Turneul Campioanelor. Simona Halep va reprezenta grupa B, intitulată „Serena Williams”.

  • Grupa A: Aryna Sabalenka (Belarus, 1 WTA), Coco Gauff (SUA, 3 WTA), Jessica Pegula (SUA, 5 WTA) și Jasmine Paolini (Italia, 8 WTA)
  • Grupa B: Iga Swiatek (Polonia, 2 WTA), Amanda Anisimova (SUA, 4 WTA), Elena Rybakina (Kazahstan, 6 WTA) și Madison Keys (SUA, 7 WTA).

„Bună, tuturor! Aici Simona Halep. Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad, în acest an. Este un eveniment atât de special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu fantastic alături de noi”, a fost mesajul Simonei Halep pentru fanii ei.

