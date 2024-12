Americanii au dat verdictul, după retragerea Simonei Halep de la Auckland și Australian Open: „Coșmarul continuă”

Simona Halep încheie anul 2024 cu o veste tristă. Jurnaliștii americani au reacționat rapid și au prezentat un detaliu interesant.

Simona Halep s-a retras de la Australian Open

Simona Halep spera să aibă parte de un început de an 2025 bun, cu meciuri la Auckland și Australian Open, însă stafful ei i-a recomandat să ia o pauză după ce problemele la umăr și genunchi s-au agravat.

Problemele par că se țin lanț pentru Simona Halep. Vestea că a primit câte un wildcard pentru cele două turnee părea una excelentă, însă se pare că Simona Halep încă nu e pregătită să facă față programului din calendarul WTA.

„Ea a rămas în atenție pentru opiniile prin care condamna cazurile de dopaj ale lui Sinner și Swiatek”

Jurnaliștii americani de la au prezentat anunțul Simonei Halep și au scos în evidență ghinionul cu care fostul număr 1 mondial se confruntă. Ei au vorbit și despre ultimele declarații date de Simona Halep, în care i-a atacat pe Jannik Sinner și Iga Swiatek, doi sportivi care, deși au fost prinși dopați, au fost tratați cu blândețe.

„Coșmarul revenirii în tenis continuă pentru Simona Halep, care s-a retras de la Auckland, turneu care începe pe 30 decembrie. Competiția nu o va avea la start pe Halep, care s-a retras după ce tocmai revenise pe terenul de tenis recent, la World Tennis League.

Ea și-a agravat accidentările la umăr și la genunchi și a luat decizia de a nu evolua încă în 2025. Deja prima lună a sezonului îi este interzisă fostului lider WTA. A evoluat la World Tennis League săptămâna trecută, unde dădea semne că va încerca să joace cât mai mult în 2025.

Ea a rămas în atenție pentru opiniile prin care condamna cazurile de dopaj ale lui Sinner și Swiatek și presupusele standarde duble care ar fi existat, în opinia ei”, au notat jurnaliștii din Statele Unite.

Simona Halep: „Sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj”

Simona Halep a anunțat însă că va reveni pe terenul de tenis chiar în România. La începutul lunii februarie, la Cluj-Napoca, se va organiza Transylvania Open, iar dubla câștigătoare de Grand Slam speră să facă o figură frumoasă în fața fanilor ei.

„Salutare, prieteni! Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să fac un mic anunț. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wildcard-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată.

Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a fost anunțul Simonei Halep pe contul ei personal de Instagram.