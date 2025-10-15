Americanii au venit să cumpere Steaua! „200 de milioane de euro!”

t. Militarii sunt blocați de ani buni în eșalonul secund, fiind un club de drept public. Totuși, o fostă mare glorie a venit cu declarații extrem de interesante. Un om de afaceri ar fi fost gata să investească o avere de 200 de milioane de euro, însă s-a lovit de refuzul lui Nicolae Ciucă, fostul ministru al Apărării.

Steaua București, blocată în liga a doua

deoarece clubul aparține Ministerului Apărării Naționale, deci este finanțat din bani publici. Regulamentele FRF și ale UEFA interzic echipelor deținute de instituții ale statului să participe în competiții profesioniste, pentru a evita conflictele de interese și concurența neloială.

Adrian Bumbescu vrea să ducă Steaua în Superliga. Planul fostului fotbalist

Adrian Bumbescu, fostul mare jucător al Stelei, a vorbit despre posibilitatea ca clubul să găsească un investitor. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, automat statutul Stelei ar deveni unul de club privat, iar promovarea ar fi posibilă.

„Suntem în discuții să avem o întrevedere cu ministrul Apărării, cu prim-ministrul, asta am vorbit cu Pițurcă zilele trecute. Câțiva dintre jucătorii care au câștigat Cupa Campionilor, plus alți jucători reprezentativi care au jucat de-a lungul timpului la Steaua, să facem un comitet să mergem, dacă ne primește, la domnul ministru al Apărării sau la domnul prim-ministru.

Cu acordul clubului să mergem, în primul rând cu acordul comandantului clubului Steaua, să expunem situația care ne roade de-a lungul timpului, și anume promovarea. Cum ne poate ajuta? Forma de organizare, ‘găsiți un sponsor și atunci vă dăm ok-ul’, dar nu mai vrem să auzim doar asta. Găsim pe cineva și atunci putem să promovăm legal. Deocamdată, ne ducem să discutăm.

În momentul când ne va da ok-ul, automat vom avea zeci de sponsori potenți, pentru că Steaua reprezintă ceva în fotbalul mondial. Marca nu ar trebui scoasă la vânzare, pentru că nu este de vânzare. Este un brand care nu se vinde. Și la Craiova s-au întâmplat atâtea discuții și…”, a explicat Adrian Bumbescu.

Americanii au vrut să cumpere Steaua cu 200 de milioane de euro!

Ba mai mult, fostul mare fotbalist român a dat de înțeles că, în urmă cu ceva ani, Steaua putea fi preluată de un om de afaceri american care era pregătit să investească 200 de milioane de euro. Totuși, Nicolae Ciucă, fostul ministru al Apărării din perioada 2019–2021, ar fi refuzat această variantă, iar echipa a rămas blocată în aceeași situație.

„(n.r. Aveți asociatul?) Deocamdată suntem la nivelul de discuții, mai multe poate să vă spună Pițurcă. El se preocupă de problema asta. În momentul când ni se va da ok-ul și ni se va spune: ‘Da, dom’ne, găsiți sponsor’, exact cum a fost când era premier Ciucă, fostul ministru al Apărării. A venit în club, am stat de vorbă cu dumnealui și i-a spus lui Pițurcă: ‘Am venit cu un american cu 200 de milioane de dolari’. Ciucă, în momentul ăla, a spus că nu e momentul.

(n.r. Să-i bage în club?) Da, venise Pițurcă. Respectivul voia să investească 200 de milioane de euro în clubul Steaua. Domnul Ciucă a spus că nu e momentul. Probabil ar fi devenit patron, nu asociat”, a mai spus Adrian Bumbescu la