Americanii, deja dezamăgiți de Louis Munteanu: ”Pare un eșec: lent și incapabil”

Transferat la începutul anului la DC United, Louis Munteanu a jucat primele partide pentru formația americană. Atacantul nu a reușit să marcheze și deja s-au ridicat primele semne de întrebare.
Traian Terzian
17.02.2026 | 08:00
Ce au scris americanii după primele partide ale Louis Munteanu la DC United. Sursă foto: Facebook D.C. United
Louis Munteanu se află în plină pregătire cu DC United înainte de startul sezonului din MLS, însă nu a avut cele mai bune evoluții în amicale și americanii au început să se îndoiască de valoarea sa.

Louis Munteanu nu i-a impresionat pe americani după primele meciuri la DC United

Întâmpinat ca un adevărat star la sosirea în Statele Unite ale Americii, Louis Munteanu nu a avut randamentul așteptat în cele trei meciuri amicale din perioada de pregătire, dintre care în două a fost titular.

Atacantul în vârstă de 23 a debutat pe 7 februarie, într-o partidă cu Portland Timbers încheiată la egalitate, scor 0-0. Munteanu a fost trimis în primul ”11” de antrenorul elvețian Rene Weiler și a rămas pe teren până în minutul 84, chiar dacă nu a avut o evoluție convingătoare.

”Louis Munteanu a fost complet desincronizat cu coechipierii săi, dar a venit relativ recent, așa că, sperăm, acest lucru se va îmbunătăți rapid în următoarele săptămâni”, a scris, după acel joc, jurnalistul Matt Hilliard pe blogul său.

Au apărut criticile pentru Louis Munteanu

Patru zile mai târziu, internaționalul român a început ca rezervă amicalul cu Minnesota United (scor 0-0), dar a intrat în partea a doua. Nici de această dată fostul jucătorul de la CFR Cluj nu a reușit o prestație mai bună și americanii au tras primul semnal de alarmă.

”Până acum, dacă sunt sincer, pare un eșec: lent și incapabil să își creeze singur șansa când primește mingea. Nu are deloc din dinamismul care emană de la Baribo. Totuși, a obținut câteva lovituri libere.

A tras cel puțin trei șuturi, și asta în timp ce a avut foarte puține mingi. Toate acele șuturi au fost însă blocate sau deviate. Încerc să păstrez speranța că doar se adaptează”, a notat același Matt Hilliard.

Cum s-a descurcat în ultimul amical

În ultimul meci amical disputat de DC United înainte de startul noului sezon din MLS, Louis Munteanu a fost folosit din nou titular, dar nu a reușit nici de această dată să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Prestația internaționalului român a fost din nou sub așteptări, dar victoria obținută de echipa sa, 3-1 în fața lui St. Louis City SC, l-a salvat de critici suplimentare. Golurile învingătorilor au fost marcate de Baribo, Rowles și Murrell.

Ce urmează pentru Louis Munteanu la DC United

După aceste jocuri de pregătire, Louis Munteanu se pregătește de debutul oficial în MLS. În așteptarea convocării la echipa națională a României pentru barajul de calificare la Cupa Mondială, el are la dispoziție cinci meciuri pentru a-l convinge pe selecționerul Mircea Lucescu.

Primul joc al lui DC United în noul sezon este programat duminică, 22 februarie, acasă, cu Philadelphia Union, iar până la semifinala cu Turcia programul formației din MLS este următorul:

  • 22 februarie: DC United – Philadelphia Union
  • 1 martie: Austin – DC United
  • 7 martie: DC United – Inter Miami
  • 15 martie: Chicago Fire – DC United
  • 22 martie: Atlanta United – DC United
