Americanii părăsesc SUA în număr alarmant de mare. Exodul către ţările europene a atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimii 90 de ani

Statele Unite, o națiune fondată pe imigrație, se transformă într-o țară exportatoare de imigranţi. Potrivit datelor centralizate de Brookings Institution, numărul persoanelor care au părăsit anul trecut Statele Unite a depășit numărul persoanelor care s-au mutat în Statele Unite, marcând pentru prima dată din 1935 încoace când SUA a cunoscut un export net de populație.

SUA au avut anul trecut o pierdere netă de 150.000 de persoane

Mulți americani sunt îngrijorați de creșterea continuă a costului vieții și de securitatea precară din SUA și speră să găsească un mediu de viață mai bun în afara Statelor Unite. Într-un material publicat de The Wall Street Journal se afirmă că, pentru mulți americani, noul „vis american” pare să fie acela de a nu mai locui în Statele Unite, cetățenii americani părăsind ţara în număr record şi sperând să se stabilească ei și familiile lor în locuri mai sigure şi mai accesibile financiar.

Una dintre destinaţiile favorite ale migranţilor din întreaga lume, Statele Unite au atins un vârf de aproape şase milioane de sosiri în 2023, numărul scăzând dramatic în 2025, cu valori estimate între 2,6 şi 2,7 milioane. În acelaşi timp, datele publicate de Departamentul de Securitate Internă de a Washington DC arată că SUA au deportat anul trecut 675.000 de persoane, în timp ce aproximativ 2,2 milioane au optat pentru „plecarea voluntară”.

Calculele realizate de Brookings Institution arată că în 2025 Statele Unite au înregistrat un exod net al populației de aproximativ 150.000 de persoane. Cu toate acestea, deoarece statisticile oficiale americane nu acoperă complet toate plecările din țară, cifra reală ar putea diferi faţă de estimări. Oricum, analiștii Brookings Institution estimează că această tendința de migrație externă a populației americane se va accentua în 2026.

Numărul americanilor care s-au stabilit în Spania și Olanda aproape că s-a dublat în ultimii zece ani

The Wall Street Journal a constatat că numărul americanilor care s-au stabilit și lucrează în aproape toate statele membre ale UE a atins niveluri record și continuă să crească. De exemplu, datele oficiale arată că numărul total de americani care locuiesc în Portugalia a crescut cu peste 500% de la începutul pandemiei, cu o creștere de 36% numai în 2024. De asemenea, numărul americanilor care s-au stabilit în Spania și Olanda aproape că s-a dublat în ultimii zece ani.

Datele din mai multe surse indică faptul că această tendință nu este una temporară, ci mai degrabă una pe termen lung. Articolul menționează că guvernul SUA are restanțe de mai multe luni în procesarea cererilor de renunțare la cetățenie, numeroși solicitanți dorind să obțină un pașaport străin sau să evite impozitarea veniturilor obținute în afara țării. Agențiile specializate în imigrație arată că, în 2024, numărul cererilor a crescut cu 48% față de anul precedent, iar în 2025 numărul ar putea fi chiar mai mare.

Numărul americanilor care solicită cetățenia britanică a atins cel mai înalt nivel de la începutul înregistrărilor în 2004, la fel cum cererile pentru pașapoarte irlandeze au ajuns la un nivel record – 31.825 în 2024 – iar pentru 2025 estimările indică o cifră care se apropie de 40.000. Un sondaj al guvernului mexican arată că aproximativ 50.000 de mexicano-americani născuți în SUA au trecut anul trecut graniţa pentru a lucra în Mexic.

„Salariile sunt mari în SUA, dar calitatea vieții este mai bună în Europa”

Multe agenții americane de servicii de relocare au declarat pentru The Wall Street Journal că întâmpină dificultăți în a face față cererii tot mai mari. Printre acestea se numără LuxNomads, care se adresează persoanelor înstărite, GTFO Tours, , Blaxit Global, orientată către afro-americanii, și SheHitRefresh, care vizează femeile. Reprezentanții acestor organizații spun că noii lor clienți nu mai sunt doar tineri care vor să locuiască temporar în Europa sau părinți aflați la pensie. Proprietari de mici afaceri din Midwest-ul american doresc să se mute în Europa pentru a reduce costurile medicale, femei divorţate de vârstă mijlocie caută un nou început în afara SUA, iar persoane care trăiesc din indemnizații de dizabilitate sau din pensii sociale intenționează să se stabilească peste hotare pentru a valorifica mai eficient aceste venituri.

Un exemplu este al lui Chris Ford, în vârstă de 41 de ani, un american care lucra pentru o firmă de investiții imobiliare din Dallas, dar s-a mutat la Berlin, împreună cu cei doi copii ai săi. „Aici nu trebuie să vă faceți griji că fiul dumneavoastră de 5 ani va face la grădiniţă exerciţii despre cum să reacţioneze în cazul unor împuşcături. Salariile sunt mari în SUA, dar calitatea vieții este mai bună în Europa”, a declarat acesta.

Potrivit datelor istorice, ultima dată când l-a depășit pe cel al celor care au intrat în țară a fost în 1935. Atunci, după Marea Criză Economică, mulți americani au decis să se mute în Uniunea Sovietică, peste 100.000 solicitând să lucreze în fabrici sovietice. Afuxul mare de muncitori americani necalificați a determinat autoritățile sovietice ca, din 1938, să le ceară celor proveniți din SUA dovada unui bilet de întoarcere. În prezent, statele UE atrag tot mai mulți americani, iar mai multe guverne au relaxat regimul vizelor și au modificat sistemele fiscale, permițându-le cetățenilor americani să trăiască în Europa cu cote de impozitare mai mici.

Unii comentatori au numit acest fenomen „Trump Dash”, întrucât, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump numărul americanilor care s-au stabilit în străinătate a crescut vertiginos. Administrația Trump minimalizează fenomenul exodului populației, considerând că acesta „îndeplinește promisiunea de a deporta imigranții ilegali și de a restricționa vizele”. The Wall Street Journal subliniază însă că acest fenomen se dezvoltă de ani buni. Creșterea numărului de persoane care lucrează la distanță, costul vieții tot mai mare în Statele Unite și dorinţa americanilor pentru o calitate mai bună a vieții au alimentat tendinţa plecărilor. În plus, costurile asistenței medicale, locuințelor și educației în Europa sunt mai mici decât în ​​Statele Unite.

Mulți dintre americanii care s-au mutat peste hotare și-au exprimat nemulțumirea față de criminalitatea violentă, instabilitatea politică și costul ridicat al vieții, spunând că și-au pierdut încrederea în direcția în care se îndreaptă țara. Datele Gallup arată că, dacă în timpul crizei financiare din 2008, unul din zece americani afirma că ar dori să părăsească ţara, anul trecut acelaşi răspuns îl dădeau doi din zece.

Aproape 400 de americani se interesau luna trecută cum pot emigra în Albania

„Pe străzile Lisabonei, americanii cumpără apartamente în număr mare, iar limba engleză este uneori mai des auzită decât portugheza. Agenții imobiliari din Irlanda au constatat că, în zona prosperă Grand Canal Dock din Dublin, una din 15 persoane este născută în SUA. La granița cu Mexicul, numărul căminelor pentru vârstnici este în creștere, pentru că tot mai mulți pensionari americani trec frontiera pentru a beneficia de îngrijire mai ieftină”, scrie publicaţia americană.

Dintre cei 12 studenți americani care studiază în Spania, Scoția și Anglia și au fost intervievați de The Wall Street Journal, doar unul a declarat că intenționează să se întoarcă în SUA după absolvire. „Chiar dacă aș fi ospătar la Londra, atâta timp cât în weekend pot zbura la Oslo, Berlin sau Copenhaga, nu m-ar deranja. Prefer o astfel de viață decât să muncesc din greu în Los Angeles și să mă confrunt cu prețuri nebuneşti la locuințe”, a spus unul dintre ei.

Jen Barnett, fondatoarea companiei de servicii de relocare Expatsi, a remarcat: „În trecut, cei care părăseau Statele Unite erau oameni foarte aventuroși și foarte bine pregătiţi. Acum sunt oameni obișnuiți, ca mine”. Barnett este din Alabama, dar s-a mutat în Mexic în 2024. Compania sa, Expatsi, oferă servicii americanilor care doresc să emigreze. La o conferință telefonică organizată luna trecută, aproape 400 de americani s-au înscris pentru a afla cum pot emigra în Albania. Interesul pentru această ţară este dat de faptul că guvernul de la Tirana oferă o viză specială care le permite americanilor să lucreze și să locuiască aici, scutindu-i timp de un an de impozitarea veniturilor obținute în afara țării.

„Această tendință zguduie ‘excepționalismul american’ conform căruia ‘avem cea mai bună calitate a vieții, Statele Unite sunt cea mai bună țară din lume și toată lumea vrea să se mute aici’. Americanii care s-au mutat în străinătate au descoperit că preferă viața în străinătate”, este concluzia la care a ajuns şi Caitlin Joyce, cercetătoare la Universitatea Temple.