Prima reacție împotriva lui Salt Bae după comportamentul de la finala Cupei Mondiale. Interzis la o competiție importantă

Sărbătoarea de pe teren a jucătorilor Argentinei după ce au câștigat finala Cupei Mondiale cu Franța a fost întreruptă de mai multe ori de intervențiile celebrului bucătar , cunoscut drept Salt Bae. Acesta a vrut să se fotografieze alături de campioni, dar și cu trofeul. O atitudine la acel moment. Și care are acum urmări.

Prieten cu președintele FIFA, Gianni Infantino, celebrul chef Salt Bae a avut acces la toate meciurile de la Cupa Mondială. Iar după încheierea marii finale a primit acceptul de a intra chiar și pe teren.

El nu s-a mulțumit însă doar cu atât. Ci a insistat să imortalizeze momentul, în goana sa nebună după vizibilitate pe rețelele sociale. Chiar dacă, în imaginile apărute pe Twitter, se observă faptul că deranja.

Iar Messi l-a ignorat în mod repetat. Au fost însă și jucători care, cel mai probabil pentru a scăpa de insistențele acestuia, au acceptat să pozeze.

Salt Bae a fost criticat și pentru că a încălcat regula FIFA privind trofeul Cupei Mondiale, pe care l-a atins şi cu care s-a fotografiat. Regulamentul spune că trofeul poate fi atins doar de anumite persoane.

”Fiind unul dintre cele mai recunoscute simboluri sportive din lume și o icoană neprețuită, Trofeul original al Cupei Mondiale FIFA poate fi atins și deținut doar de un grup foarte select de oameni , care include foști câștigători ai Cupei Mondiale FIFA și șefi de stat”, precizează FIFA.

De altfel, acest lucru i-a fost reproșat lui Salt Bae inclusiv de către cei care au comentat pe contul său. ”Credeam că doar campionii mondiali pot atinge cupa. De ce o ţii şi de ce eşti pe teren?

Nu ar trebui să fii acolo. Acesta este momentul pentru jucătorii care au muncit din greu şi nu pentru celebrităţi să stea şi să-şi facă selfie-uri pentru propria promovare”, sunt câteva dintre mesajele primite de Salt Bae.

Ei bine, acum, pentru a evita o astfel de situație, Salt Bae a primit interdicție la finala US Open Cup din 2023. Cea mai veche competiție de fotbal din America. Un semnal și în vederea viitoarei ediții a Cupei Mondiale, găzduită de SUA, Canada și Mexic.

📰 | After the commotion caused by the chef in the World Cup 2022 Final, Salt Bae is banned from the US Open Cup, the oldest football competition in America.

— iFootball (@ThisIsiFootball)