Americanii sparg banca la US Open! Câți bani are asigurați Sorana Cîrstea pentru simpla prezență la New York

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Organizatorii turneului US Open au anunţat că vor acorda premii totale de 108 milioane de dolari la ultimul turneu de Grand Slam al acestui an. Acestea reprezintă cea mai mare sumă din istoria tenisului, cu o creştere de 20% faţă de ce au oferit americanii anul trecut.

5,5 milioane de dolari pentru campioni

Campionii la simplu masculin şi feminin ai turneului de Grand Slam, care se va desfăşura între 23 august şi 13 septembrie, la New York, vor câştiga câte 5,5 milioane de dolari, sumă care reprezintă o creştere de 10% faţă de anul trecut şi constituie cea mai mare recompensă din istoria turneelor de Grand Slam pentru un campion la simplu.

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Pachetul de recompensaţii include, de asemenea, ceea ce organizatorii turneului au descris drept un record în circuitul de Grand Slam. Premiile pentru primul tur vor creşte cu 27%, ajungând la 140.000 de dolari.

Premiul pentru prima rundă a calificărilor la simplu masculin şi feminin creşte cu 16% și ajunge la 32.000 de dolari. Iar campionii la dublu masculin, feminin şi mixt vor câştiga 1.000.000 de dolari pe echipă.

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Carlos Alcaraz revine după patru luni de pauză

Structura premiilor a fost dezvăluită la scurt timp după ce cele patru turnee majore ale acestui sport au anunţat înfiinţarea unui Consiliu al Jucătorilor de Grand Slam, menit să le ofere jucătorilor posibilitatea de a-şi exprima părerea cu privire la o serie de aspecte, precum premiile în bani.

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Fostul număr 1 mondial se va întoarce astfel în circuit după o lungă pauză cauzată de o accidentare la încheietura mâinii drepte.

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Spaniolul a optat pentru o notă de umor pentru a anunţa oficial vestea pe reţelele sale sociale. Alături de o fotografie publicată, el a scris pur şi simplu „Here we go” (hai că începem), o aluzie la celebra expresie a lui Fabrizio Romano, specialist în ştiri din lumea transferurilor de fotbal.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, pe tabloul principal

Ultima apariţie a lui Alcaraz pe terenuri datează din 14 aprilie, la turneul ATP 500 de la Barcelona. Alcaraz l-a dominat pe finlandezul Otto Virtanen în primul tur (6-4, 6-2), dar a simţit o durere la încheietura dreaptă în timpul meciului.

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Examinările medicale au confirmat apoi o accidentare suficient de gravă încât să-l oblige să se retragă din turul al doilea. Au urmat apoi o serie de renunţări pentru tânărul de 23 de ani, inclusive la Roland-Garros şi la Wimbledon.

România va avea două reprezentante pe tabloul principal al probei feminine de simplu de la US Open 2026.