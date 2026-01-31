Americanii „sparg banca“ pentru un jucător dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

CE TREBUIE SĂ ȘTII Jalen Blesa ar putea ajunge în MLS cu Philadelphia Union

Jalen Blesa, atacantul pe care Mirel Rădoi nu l-a mai dorit la Universitatea Craiova, este la un pas de transferul carierei. La doar câteva luni după despărțirea de echipa din Bănie, fotbalistul poate ajunge fie în MLS, fie în Portugalia, după ce Cesena a primit oferte interesante.

În ultimele zile de mercato, atenția se îndreaptă către situația lui Jalen Blesa, fost jucător al Universității Craiova, care este foarte aproape de plecarea de la Cesena, formația la care evoluează în prezent. Potrivit , clubul american Philadelphia Union și-a majorat oferta și ar fi pus pe masă suma de un milion și jumătate de euro, propunere analizată cu mare atenție de conducerea italienilor.

În același timp, pe fir a intrat și Rio Ave, formație din Portugalia, o destinație care i-ar surâde atacantului, Blesa preferând să continue în fotbalul european.

Cifrele lui Jalen Blesa

Jalen Blesa s-a despărțit de Universitatea Craiova în vara trecută, după ce Mirel Rădoi, antrenorul echipei la acel moment, nu a mai contat pe serviciile sale. Transferat ulterior în Serie B, la Cesena, atacantul se află acum în fața unei mutări care i-ar putea schimba radical cariera.

Fotbalistul fusese adus de olteni în februarie 2024 de la FC Priștina, pentru suma de 165.000 de euro, însă a bifat doar patru meciuri în tricoul Universității Craiova, fără să reușească să se impună. Ibericul mai avea contract până în 2027 în momentul în care a semnat rezilierea.

22 de meciuri, patru goluri și două pase decisive are Jalen Blesa în acest sezon la Cesena

750.000 de euro este cota de piață a lui Jalen Blesa, potrivit Transfermarkt

Universitatea Craiova îl poate pierde pe Ștefan Baiaram. Se află pe lista unei echipe din Bundesliga

Ștefan Baiaram a reușit să devină omul numărul 1 în ofensiva oltenilor după plecarea din vară a lui Alexandru Mitriță, în China, iar fotbalistul crescut în Bănie a avut prestații apreciate inclusiv în Conference League și asta aduce un interes ridicat din partea altor formații.

Se pare că , echipă care recent a bătut-o pe Bayern Munchen, 2-1, chiar pe Allianz Arena. Nemții încă nu au trimis o ofertă oficială pe adresa Universității Craiova, dar vor să-și întărească ofensiva, una care a suferit în actuala stagiune, și Ștefan Baiaram ar fi unul dintre jucătorii analizați în vederea unui transfer, notează .

Ștefan Baiaram a refuzat o ofertă în această iarnă și spune că va pleca de la Universitatea Craiova în vară

Fotbalistul Universității Craiova , informație anunțată exclusiv la FANATIK de Giovanni Becali, dar șefii formației din Bănie au decis să nu-l lase momentan să plece. Baiaram a vorbit despre viitorul său, după victoria cu FC Botoșani, 2-0, și a anunțat că-și dorește să facă pasul afară, însă la finalul sezonului.

„Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Baiaram.