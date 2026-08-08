Americanii știu cum va arăta podiumul la 100 m liber la Europenele de înot. Pe ce loc l-au pus pe David Popovici

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Americanii de la SwimSwam au analizat „cursa regină” a natației europene și îl văd pe David Popovici principal favorit la medalia de aur. Specialiștii americani consideră însă că și pentru a crește suspansul în finala de la 100 m liber.

Specialiștii americani știu pe ce loc va termina David Popovici la 100 m liber

. David Popovici va intra în calificările la 100 liber pe 11 august, în sesiunea de dimineaţă, semifinalele probei urmând a avea loc în aceeaşi zi, seara. Marea finală din „proba regină” a înotului va avea loc pe 12 august, în sesiunea de după-amiază.

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„David Popovici a fost vedeta Parisului acum doi ani, cucerind aurul la 200 liber şi bronzul la sută. Pan Zhanle a dominat finala olimpică la 100 liber, punând la îndoială statutul lui Popovici de cel mai bun tânăr înotător de freestyle din lume.

Anul trecut, românul şi-a recâștigat tronul, câștigând aurul la Campionatele Mondiale, dar drumul său către un titlu european în această vară pare mai dificil decât a fost în campaniile sale din 2022 și 2024”, își încep jurnaliştii de la previewul cursei „regine” de la Campionatele Europene de la Paris.

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Duelul dintre Popovici și Kornev e descris drept „Maestrul şi Ucenicul”

Concurența va fi una acerbă pentru David Popovici. Principalul său adversar va fi Egor Kornev. Rusul în vârstă de 21 de ani are în plan câștigarea a trei medalii de aur la CE de la Paris. Pe lângă proba de 100 m liber, rusul va concura și la 50 m liber, 50 m fluture și în probele de ștafetă. Originar din din Sankt Petersbur, Kornev face un sezon extraordinar. El are trei dintre cei mai buni 10 timpi ai anului la 100 de metri liber. Performanțele de 46,96 și 46,99 secunde confirmă forma impresionantă arătată de rus în 2026.

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De partea cealaltă, David Popovici a oprit cronometrul la 47,26 secunde, însă românul și-a calculat cu atenție programul competițional și este de așteptat ca vârful său de formă să fie atins chiar la Europene. În cariera sa, „Racheta din România” a coborât de cinci ori sub bariera de 46,90 secunde la 100 de metri liber și deține recordul continental, cu timpul de 46,51 secunde.

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Pe acest lucru mizează și SwimSwam, într-o analiză intitulată „Maestrul și Ucenicul”. Jurnaliștii americani îl consideră pe David Popovici favorit în duelul cu Egor Kornev, invocând în primul rând experiența superioară a campionului român. În plus, aceștia consideră că Popovici și-a îmbunătățit considerabil prima lungime de bazin, considerată mult timp unul dintre puținele sale puncte vulnerabile la 100 de metri liber.

„Vârstele lui Popovici şi Kornev contrazic puțin această ipoteză, dar românul este unul dintre cei mai experimentați înotători, în ciuda faptului că are doar 21 de ani. David a câștigat ultimele două titluri europene, coborând sub 47 de secunde în ambele ocazii, și a câștigat aurul la Campionatele Mondiale din 2022 și 2025.

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Anul trecut, și-a revenit după înfrângerea olimpică în fața lui Pan Zhanle, stabilind un timp fulminant de 46,51 în finala Campionatelor Mondiale, şi reducând cu peste trei zecimi de secundă recordul său european (a întregistrat a doua performanță din istorie).

Popovici are 6 din cele 20 de performanțe sub 47 de secunde din istorie şi, chiar dacă cel mai bun timp al său din acest sezon este 47,26, este favoritul incontestabil, mai ales după ce a stabilit un record personal la proba de 50 de metri liber în acest sezon.

Există un om care pare să aibă, totuşi, potențialul de a-l provoca. Egor Kornev a reușit un timp de 46,40 la ștafeta masculină mixtă de la Campionatele Mondiale de sezonul trecut și și-a confirmat viteza cu un timp de 46,96 la Campionatele Rusiei din iunie.

Acest lucru îl face cel mai rapid om din lume în acest sezon, iar la Kazan a mai înregistrat timpi de 46,99 și 47,40. Este mult mai apropiat de un înotător de 50/100 în comparație cu arhetipul 100/200 al lui Popovici, iar românul va trebui să fie conștient de viteza letală a lui Kornev în primii 50. Kornev va câștiga probabil argintul la Europene, având nevoie de încă un an sau doi pentru a-l provoca real pe Popovici”, se arată în analiza americanilor.

Podiumul la 100 liber, în opinia SwimSwam