Ameţitor! Superbet plăteşte 31 de milioane de euro tuturor românilor care au câştigat datorită unui bug la unul dintre jocurile cele mai populare de pe platformă: „Bucuraţi-vă de câştiguri!”

Din cauza unei erori, jocul Fire Blaze Red Wizard le oferea câștiguri garantate tuturor celor care participau. Deși nu se putea miza decât maximum 1 leu, în câteva ore s-a strâns o sumă colosală, pe care Superbet a decis să o plătească integral jucătorilor!
22.09.2025 | 00:38
Superbet, plată de 31 de milioane de euro după o eroare în aplicație. Sursă foto: Colaj Fanatik

Superbet a suferit o lovitură de proporții! Un joc din secțiunea de casino a întâmpinat o defecțiune, iar daunele au fost considerabile: nu mai puțin de 31 de milioane de euro.

Superbet a pierdut 31 de milioane de euro din cauza unei erori tehnice

Compania de jocuri de noroc Superbet a suferit o lovitură majoră în doar câteva ore! Din cauza unui „bug”, unul dintre jocurile de pe platformă a început să acorde câștiguri repetate, iar pierderile au ajuns rapid la o sumă colosală. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, când pe grupurile de discuții a circulat informația că jocul Fire Blaze Red Wizard prezintă o eroare care oferă câștiguri garantate tuturor jucătorilor. Deși mizele erau limitate la un leu pe rundă, toate pariurile plasate erau câștigătoare

Eroarea din Fire Blaze Red Wizard a făcut ca fiecare mână să fie câștigătoare pentru jucători. Vestea s-a răspândit rapid printre pasionații de jocuri de noroc, care s-au înghesuit în aplicația Superbet și au început să parieze fără oprire. Din informaţiile FANATIK, daunele agenției de betting se ridică la 31 de milioane de euro!!

Întrebarea care i-a pus pe jar pe toţi: „Primim sau nu primim banii de la Superbet?!”

Jucătorilor nu le venea să creadă faptul că sumele se tot adunau în conturi. În scurt timp, pe chat-ul aplicației a apărut speculația că Superbet ar putea să nu acorde aceste câștiguri, fiind clar pentru toată lumea că nu era vorba de noroc, ci de o eroare tehnică. În primele ore, Superbet a decis să blocheze 7.500 de conturi care înregistraseră câștiguri generate de eroare, conform Prosport. Despre subiect, a scris în premieră site-ul strictsecret.ro aparţinându-i jurnalistului Liviu Alexa.

Între timp, ceilalți utilizatori au continuat să parieze și să câștige fără oprire până spre dimineață. Văzând că eroarea continua, jucătorii trăiau sentimente contradictorii, pe de o parte se bucurau văzând cum sumele din conturile de pariuri creșteau de la minut la minut, pe de altă parte, începeau să se teamă că aceste „câștiguri” nu vor fi recunoscute.

Mesajul uluitor al Superbet pentru jucători, după eroare: „Aveţi banii în cont, bucuraţi-vă de câştiguri!”

Surpriza a venit însă de la conducerea Superbet, care a decis să plătească toate câștigurile. Banii au fost virați inclusiv celor 7.500 de utilizatori ale căror conturi fuseseră inițial blocate, chiar dacă acestea proveneau dintr-o eroare a jocului Fire Blaze Red Wizard, creat de Playtech. Astfel, atunci când pariorii și-au încercat retragerile, au rămas uimiți în momentul în care banii au fost transferați efectiv în conturi, devenind astfel câștiguri reale.

„Salut! Investigațiile suplimentare în urma activității tale la anumite jocuri de Casino s-au încheiat, iar contul tău a fost deblocat. Am luat decizia de a onora toate plățile la acele jocuri, ținând cont de istoria și statutul pe care Superbet îl are în industria jocurilor de noroc din România.  Suntem cunoscuți ca operatorul de pariuri și casino care plătește orice câștig, indiferent de sume. Ca cei care acceptă toate pariurile și orice miză la jocuri. Și nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe. Toate restricțiile de pe contul tău au fost ridicate. Bucură-te de câștiguri! Mult succes!”, este mesajul primit de cei 7.500 de utilizatori.

