Ami a intrat în izolare, după ce colegii ei au fost confirmați pozitiv coronavirus! Artista de la Antena 1 a publicat rezultatul testului

Prietenul meu de izolare pentru următoarea săptămână în care trebuie să stăm cuminți în casă, așa cum ni s-a comunicat😇. Din fericire, testul meu Covid-19 a ieșit negativ. Însă gândul meu este alături de colegii mei de la @tecunoscdeundeva.oficial care au fost testati pozitiv. Le trimit toată energia mea pozitivă și abia aștept să ne revedem sănătoși și bucuroși ca să ne putem continua filmările pentru noul sezon TCDU! Pupici de la mine si Bobo ❤️

