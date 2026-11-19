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Fostul lider mondial din WTA, Ashleigh Barty, urmează să fie inclusă în International Tennis Hall of Fame. Amica fostei jucătoare de tenis Simona Halep a făcut o declarație neașteptată după ce a primit această informație.

Prietena româncei Simona Halep, recunoaștere uriașă

Ashleigh Barty (30 ani) a luat prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că renunță la tenis. Australianca a decis să se retragă din circuitul competițional în urmă cu mai bine de 4 ani, în martie 2022. A făcut acest pas după ce cucerise trofeul de la Australian Open, în fața americancei Danielle Collins (32 ani).

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Fosta sportivă, câștigătoare a trei titluri de Grand Slam la simplu și unul la dublu de-a lungul carierei, a primit de curând o veste importantă. , cu care Simona Halep (36 ani) are o prietenie strânsă, va fi introdusă în International Tennis Hall of Fame. Acest lucru urmează să se întâmple anul următor.

La aflarea veștii vedeta a făcut o declarație inedită. Fosta jucătoare este recunoscătoare pentru această reușită incredibilă, simplitatea și generozitatea definind-o din plin. Ea a primit această onoare în cadrul unui apel video intim, surpriza fiind moderată de copreședinții Hall of Fame, Kim Clijsters și Patrick McEnroe.

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Mai mult decât atât, în clip au fost incluse și numeroase mesaje de felicitare transmise de aproape 20 de colegi membri ai Hall of Fame. Printre cele mai cunoscute nume se află Roger Federer, Martina Navratilova și Jim Courier. „Mă simt incredibil de recunoscătoare și onorată că am fost aleasă pentru a face parte din International Tennis Hall of Fame. Cariera mea a fost rezultatul unui efort de echipă, așa că această onoare le aparține în egală măsură familiei mele, antrenorilor și tuturor celor care m-au ajutat de-a lungul acestui drum”, a spus Ashleigh Barty, relatează .

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Ce face sportiva din Australia după retragere

Fosta jucătoare de tenis și-a schimbat complet prioritățile după retragerea din activitate. Ashleigh Barty a lăsat în urmă pasiunea pentru sport și s-a concentrat pe familie. Rolul de mamă a urcat pe prima poziție. În momentul de față se bucură de această nouă etapă a existenței sale. Așadar, se dedică celorlalți, subliniind că este extrem de norocoasă. Totodată, susține că este implicată, grijulie și dedicată copiilor săi. Departe de presiunea competițiilor din tenis, fosta sportivă are activități legate de familie, dar și un loc de muncă normal.

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Fosta campioană a lansat în anul 2024 Fundația Ash Barty. Prin acest proiect își propune să le ofere tinerilor australieni oportunități prin sport și educație. Încearcă să aducă beneficii comunității din care face parte. Astfel, achiziționează echipamente sportive, cărți sau dispozitive necesare învățării copiilor.